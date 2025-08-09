Boca Juniors sigue sin ganar: empató ante Racing en La Bombonera

Cerca del final del encuentro, Milton Giménez marcó el empate para Boca Juniors que igualó 1-1 con La Academia (se había adelantado con tanto de Solari).

Boca Juniors y Racing Club igualó este sábado 1 a 1 en La Bombonera, por la cuarta fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2025. Lo más emotivo fue en el complemento. Sobre los 30' llegó el gol de la Academia a través de Santiago Solari, mientras que a los 43', el Xeneize estableció la igualdad por el cabezazo de Milton Giménez.

De esta forma, el equipo de La Ribera sigue sin ganar y ya lleva 12 encuentros sin conocer la victoria, la peor racha de su historia.

El partido comenzó con ritmo alto y propuestas ofensivas claras. Racing Club fue el primero en inquietar con una buena jugada individual de Vergara, que remató a las manos de Marchesín. Boca Juniors respondió de inmediato: a los 6 minutos, Paredes ejecutó un tiro libre cerrado que Nardoni despejó al córner, y un minuto más tarde, Battaglia cabeceó en el área chica, aunque Merentiel no logró conectar por el segundo palo.

Boca Juniors y Racing Club empatan sin goles en un primer tiempo parejo

El equipo de Miguel Ángel Russo generó peligro con remates de Alarcón y un cabezazo de Merentiel que fue controlado por Cambeses. La más clara del local llegó a los 18 minutos: Cavani anticipó en el primer palo y, de taco, exigió una gran reacción del arquero académico tras un centro de Paredes.

Racing Club respondió con intensidad. Ignacio Rodríguez probó desde media distancia (21’), y un minuto más tarde, Nardoni tuvo una ocasión clarísima tras una buena ley de ventaja: definió desde la puerta del área grande, pero su remate salió mordido y desviado. La Academia volvió a avisar a los 27' con una contra letal comandada por Vergara, quien asistió a Mura. El centro al segundo palo encontró a Maravilla Martínez, que le dio de volea pero sin precisión.

La polémica del primer tiempo se dio a la media hora: el árbitro retrotrajo una jugada para amonestar a García Basso por una infracción sobre Braida, lo que generó protestas por lo dudoso de la decisión.

Boca Juniors tuvo un cierre de etapa más activo. Velasco y Aguirre generaron peligro por izquierda, Almendra volvió a probar de lejos y Marchesín debió intervenir para evitar el gol tras otro remate potente. También lo intentó Paredes con un tiro libre en la puerta del área, pero su disparo se fue muy por encima del travesaño.

El 0-0 al descanso no refleja la intensidad ni la cantidad de llegadas del primer tiempo. Solo faltó precisión en la definición para romper el cero en un clásico que, hasta ahora, ofrece emociones y un buen nivel de juego.

Mejor Boca en el segundo tiempo

En el complemento hubo más emociones. Con pocas ideas pero con más actitud, Boca intentó llevarse por delante a su rival y por momentos lo logró. Cambeses comenzó a tener más trabajo, mientras que Racing se dedicó a esperar en su campo.

Con el correr de los minutos, la Academia comenzó a salir del asedio y por eso llegó al gol por intermedio de Santiago Solari luego de un buena jugada colectiva.

El Xeneize sintió el impacto, aunque encontró la igualdad por intermedio de la pelota parada y de la buena pegada de Leandro Paredes. El jugador de la Selección Argentina lanzó un tiro libre desde la derecha (en una falta que reclamó todo Racing) y encontró la cabeza de Giménez, quien colocó la pelota lejos de la estirada de Cambeses.

El 1-1 que llegó cerca del final se ajustó mejor a lo visto en el partido. En los minutos finales no hubo novedades, por lo que ambos terminaron conformándose con el empate.