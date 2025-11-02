Agustín Martínez y Mariano Werner consumaron un podio entrerriano

“Estoy contento por mi primer podio en el TC", contó Agustín Martínez. “Veníamos de carreras muy malas, así que un podio es muy positivo”, dijo Mariano Werner.

Los locales Agustín Martínez y Mariano Werner cerraron un buen fin de semana en el Club de Volantes Entrerrianos. El Gurisito logró su mejor resultado en el Turismo Carretera, mientras que Mariano volvió a sumar puntos importantes en una difícil temporada.

“Estoy contento por mi primer podio en el TC, no tengo más que pedir…. Mariano (Werner) me corrió hasta abajo de la cama, pero por suerte no cometí errores, y yo también lo corrí a Agustín (Canapino); traté de presionarlo un poco a ver si tenía más o no…”, manifestó el Gurisito en Campeones.

Agustin Martinez Agustín Martínez hizo su primer podio en TC.

“Es un resultado impensado. Lograr mi primer podio en el TC acá en Paraná es súper especial. Lo intentamos en los relanzamientos y después maneje mirando a los espejos constantemente. Hicimos todo lo que pudimos, pero no se pudo”, fueron las palabras de Martínez, quien terminó a 1”151/1000 de Canapino en su 26° carrera en el TC.

La palabra de Mariano Werner

“Corrí a muerte para ver si tenía alguna posibilidad, pero Agustín (Martínez) corrió muy bien, lo felicito: es lindo verlo ahí. También a Canapino por su gran fin de semana, nada que decir. Nosotros volvimos a estar en la pelea y eso nos deja un poquito más felices”, afirmó Werner en Campeones.

“Veníamos de carreras muy malas, así que un podio es muy positivo”, fueron las palabras de Werner, quien terminó a 1”950/1000 de Canapino y sumó su 62° podio en 263 carreras en el TC.

La próxima fecha del Turismo Carretera se llevará a cabo en el autódromo de Toay, el 15 y 16 de noviembre.