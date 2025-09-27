Uno Entre Rios | Policiales | Niño

Falleció el niño de 3 años que fue atropellado en Concepción del Uruguay

Un niño de 3 años falleció tras sufrir un paro cardíaco en su camino a Paraná, luego de ser atropellado por un vehículo en Concepción del Uruguay.

27 de septiembre 2025 · 08:36hs
Un niño de 3 años falleció en Nogoyá tras sufrir un paro cardíaco en su camino a Paraná, luego de ser atropellado por un vehículo en Concepción del Uruguay. El conductor del automóvil quedó detenido y se investiga su estado al momento del accidente.

Este viernes se produjo un grave accidente de tránsito en la ciudad de Concepción del Uruguay, específicamente en la calle Erausquin, entre Pablo Lorentz y Lorenzo Sartorio. Un automóvil, conducido por un hombre de 42 años, atropelló a dos peatones: una mujer de 52 años y un niño de 3 años.

Según testigos, el niño cruzó la calle corriendo, seguido por la mujer. Como resultado del impacto, ambos cayeron al suelo y fueron asistidos por personal del hospital. La mujer sufrió heridas leves y se encuentra fuera de peligro, mientras que el niño padeció un fuerte golpe en la cabeza, lo que llevó a su internación con pronóstico reservado. Lamentablemente, el pequeño sufrió un paro cardíaco mientras era trasladado a Paraná.

Conductor en aparente estado de ebriedad

El conductor del vehículo fue encontrado en el lugar con el rostro ensangrentado, lo que sugiere que pudo haber sido agredido por vecinos que reaccionaron ante el accidente. Además, se presume que el hombre estaba en "aparente estado de ebriedad", según la información proporcionada por la Policía.

Según consignó La Pirámide Net, el conductor del vehículo fue encontrado en el lugar con el rostro ensangrentado, lo que sugiere que pudo haber sido agredido por vecinos que reaccionaron ante el accidente. Además, se presume que el hombre estaba en «aparente estado de ebriedad», según la información proporcionada por la Policía.

