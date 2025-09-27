Ni Una Menos: marcharon por Justicia para Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutierrez

El colectivo Ni Una Menos y otras organizaciones marcharon este sábado por la tarde desde Plaza de Mayo hasta Congreso de la Nación para exigir Justicia por el triple femicidio en contexto de narcotráfico, de Morena Verdi, Brenda Del Castillo y Lara Gutiérrez, las tres jóvenes asesinadas por una banda narco en Florencio Varela.
Antonio, el abuelo de Morena Verdi y Brenda Del Castillo, dos de las tres víctimas agradeció el apoyo recibido. “Hoy me tocó a mí tener dos criaturas asesinadas. Esta vez se llevaron tres vidas, mañana se van a llevar cuatro y se van a llevar cinco. Esto no puede seguir así”, expresó.
En medio de la movilización, el hombre manifestó que dijo presente para que los que gobiernan los “escuchen” y agradeció el acompañamiento de la sociedad.
“Vamos a seguir luchando. Algún día vamos a tener un lugar donde los chicos puedan educarse, que tengan un trabajo digno y que puedan llevar un pedazo de pan a su casa. Es todo lo que quiero pedir ahora, justicia”, dijo en diálogo con el medio Canal Abierto.
En el cierre de la marcha, habló con la prensa y sostuvo que la fuerza para seguir adelante se la da "todo el país" y que confía en la Justicia. "No esperábamos tener tanto apoyo, solo quiero agradecer", sumó.
Federico, primo de ambas víctimas, también habló e hizo hincapié en que, cada vez que convoquen marchas por este caso, "toda la familia estará presente".