Uno Entre Rios | La Provincia | Concepción del Uruguay

Concepción del Uruguay: presentarán los resultados del Programa "¿Dónde estás hoy?"

El Programa es una iniciativa de Concepción del Uruguay que busca acompañar la transición de la secundaria a la educación superior y al mundo laboral.

27 de septiembre 2025 · 11:11hs
Concepción del Uruguay: presentarán los resultados del Programa ¿Dónde estás hoy?

Concepción del Uruguay: presentarán los resultados del Programa "¿Dónde estás hoy?"

El Programa “¿Dónde estás hoy?” es una iniciativa de la Municipalidad de Concepción del Uruguay que busca acompañar a los jóvenes en su transición de la secundaria a la educación superior y al mundo laboral. A través de relevamientos y encuestas, recoge información sobre sus trayectorias y proyectos.

El martes 30 de septiembre a las 10:00, en el Auditorio Municipal “Arturo Umberto Illia”, se presentarán los resultados de la segunda fase del Programa Municipal “¿Dónde estás hoy?”. El encuentro reunirá a representantes de instituciones de educación superior y de escuelas secundarias de la ciudad para reflexionar sobre los desafíos que enfrentan las juventudes en el pasaje de la secundaria a la educación superior.

fallecio el nino de 3 anos que fue atropellado en concepcion del uruguay

Falleció el niño de 3 años que fue atropellado en Concepción del Uruguay

Preocupación por el cierre de la planta de YPF en Concepción del Uruguay.

Preocupación por el cierre de la planta de YPF en Concepción del Uruguay

Programa de la UNESCO

LEER MÁS: Concepción del Uruguay: prevención ciberbullying entre niños y adolescentes

Desde el año 2024, la Municipalidad de Concepción del Uruguay puso en marcha el Programa “¿Dónde estás hoy?”, una iniciativa destinada a fortalecer los vínculos entre las escuelas de nivel medio, las instituciones de educación superior y el mundo del trabajo. Este programa, que integra las acciones locales en el marco de la Red de Ciudades del Aprendizaje de la UNESCO, busca generar información clave para diseñar políticas públicas que acompañen las trayectorias educativas y laborales de las juventudes uruguayenses.

Durante el tercer trimestre de 2024, el equipo municipal llevó adelante un relevamiento en todas las escuelas secundarias de la ciudad para conocer las expectativas de las y los estudiantes que cursaban su último año. En esa oportunidad, 525 jóvenes aceptaron participar de un segundo relevamiento, realizado ocho meses después, con el fin de conocer cómo atraviesan el pasaje de la secundaria a los estudios superiores y al mundo del trabajo.

Segunda fase

La segunda fase incluyó una encuesta telefónica a esos mismos jóvenes, quienes egresaron del secundario el año pasado. El cuestionario, voluntario y confidencial, indagó sobre su situación actual y sus proyectos en relación con la educación superior y el empleo, registrando si estudian, trabajan o no realizan ninguna de estas actividades

El Coordinador del Programa, Federico Brugaletta destacó que “Concepción del Uruguay reafirma así su compromiso con la educación a lo largo de toda la vida, situando a las juventudes en el centro de la agenda de una Ciudad del Aprendizaje que aprende, crece y se construye de manera colectiva”. Además mencionó la importancia que tiene el gobierno local en la promoción de instancias de articulación inter-institucional para la construcción de diagnósticos comunes basados en evidencia que favorezcan el diseño de acciones específicas para las juventudes.

Concepción del Uruguay programa Educación resultados
Noticias relacionadas
Unos 600 deportistas compitieron en Concepción del Uruguay.

Entrerrianos destacados en Concepción del Uruguay

Un ciervo axis quedó atrapado en una reja de un comercio en Concepción del Uruguay y debió ser rescatado por Bomberos Voluntarios de Concepción del Uruguay

Concepción del Uruguay: bomberos rescataron a un ciervo atrapado en una reja

Se realizó un operativo de donación de órganos y tejidos en Concepción del Uruguay

Se realizó un operativo de donación de órganos y tejidos en Concepción del Uruguay

Realizaron una cirugía ortopédica especial por un caso de maltrato animal

Realizaron una cirugía ortopédica especial por un caso de maltrato animal

Ver comentarios

Lo último

Frigerio visitó la planta de agua envasada de la familia del Dibu Martínez

Frigerio visitó la planta de agua envasada de la familia del 'Dibu' Martínez

Pavón será nuevamente juzgado como coautor del femicidio de Micaela García

Pavón será nuevamente juzgado como coautor del femicidio de Micaela García

El Club Tilcara se prepara para el Encuentro Nacional M13 Miguel Barrios

El Club Tilcara se prepara para el Encuentro Nacional M13 "Miguel Barrios"

Ultimo Momento
Frigerio visitó la planta de agua envasada de la familia del Dibu Martínez

Frigerio visitó la planta de agua envasada de la familia del 'Dibu' Martínez

Pavón será nuevamente juzgado como coautor del femicidio de Micaela García

Pavón será nuevamente juzgado como coautor del femicidio de Micaela García

El Club Tilcara se prepara para el Encuentro Nacional M13 Miguel Barrios

El Club Tilcara se prepara para el Encuentro Nacional M13 "Miguel Barrios"

Los Pumas visitan a Sudáfrica en Durban por la quinta fecha del Rugby Championship

Los Pumas visitan a Sudáfrica en Durban por la quinta fecha del Rugby Championship

Una década celebrando el legado de Juan Cruz Mathé

Una década celebrando el legado de Juan Cruz Mathé

Policiales
Pavón será nuevamente juzgado como coautor del femicidio de Micaela García

Pavón será nuevamente juzgado como coautor del femicidio de Micaela García

Choque fatal en Concordia: confirman que joven imputado manejaba ebrio y drogado

Choque fatal en Concordia: confirman que joven imputado manejaba ebrio y drogado

Difundieron la foto de Pequeño J, el narco que habría ordenado el triple femicidio en Florencio Varela

Difundieron la foto de "Pequeño J", el narco que habría ordenado el triple femicidio en Florencio Varela

Falleció el niño de 3 años que fue atropellado en Concepción del Uruguay

Falleció el niño de 3 años que fue atropellado en Concepción del Uruguay

Victoria: secuestraron droga, armas y detuvieron a tres personas en allanamientos

Victoria: secuestraron droga, armas y detuvieron a tres personas en allanamientos

Ovación
Una década celebrando el legado de Juan Cruz Mathé

Una década celebrando el legado de Juan Cruz Mathé

En Belgrano palpitan la final de la Copa Túnel Subfluvial Femenina

En Belgrano palpitan la final de la Copa Túnel Subfluvial Femenina

Los Pumas visitan a Sudáfrica en Durban por la quinta fecha del Rugby Championship

Los Pumas visitan a Sudáfrica en Durban por la quinta fecha del Rugby Championship

Liga Paranaense: Peñarol y Sportivo Urquiza se enfrentan en barrio Pirola

Liga Paranaense: Peñarol y Sportivo Urquiza se enfrentan en barrio Pirola

El equipo de la APB disputa el Entrerriano de Selecciones U13 Masculinas

El equipo de la APB disputa el Entrerriano de Selecciones U13 Masculinas

La provincia
Frigerio visitó la planta de agua envasada de la familia del Dibu Martínez

Frigerio visitó la planta de agua envasada de la familia del 'Dibu' Martínez

Paraná instalará 6.000 nuevas luminarias LED en la ciudad

Paraná instalará 6.000 nuevas luminarias LED en la ciudad

Se reactivó la obra para culminar con la planta potabilizadora de agua en Concordia

Se reactivó la obra para culminar con la planta potabilizadora de agua en Concordia

Concepción del Uruguay: presentarán los resultados del Programa ¿Dónde estás hoy?

Concepción del Uruguay: presentarán los resultados del Programa "¿Dónde estás hoy?"

Elecciones en Agmer: el escrutinio definitivo ratificó el triunfo de Manuel Gómez en Paraná

Elecciones en Agmer: el escrutinio definitivo ratificó el triunfo de Manuel Gómez en Paraná

Dejanos tu comentario