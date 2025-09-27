Uno Entre Rios | El País

Proyecto busca obligar al ministro de Eeconomia a defender el Presupuesto en el Congreso

Quieren modificar la Ley de Administración Financiera para obligar al ministro de Economía a presentar el Presupuesto ante las comisiones legislativas.

27 de septiembre 2025 · 20:32hs
Quieren modificar la Ley de Administración Financiera para obligar al ministro de Economía a presentar el Presupuesto ante las comisiones legislativas.

Quieren modificar la Ley de Administración Financiera para obligar al ministro de Economía a presentar el Presupuesto ante las comisiones legislativas.
Proyecto busca obligar al ministro de Eeconomia a defender el Presupuesto en el Congreso

Proyecto busca obligar al ministro de Eeconomia a defender el Presupuesto en el Congreso

Un proyecto propone modificar la Ley de Administración Financiera pare obligar al ministro de Economía a presentar el Presupuesto ante las comisiones legislativas. Pertenece al diputado Oscar Agost Carreño y busca garantizar la exposición pública del titular del Palacio de Hacienda ante las comisiones legislativas.

Se establecería la obligación de que el ministro de Economía comparezca personalmente ante las comisiones de Presupuesto y Hacienda del Congreso, dentro de un plazo de entre 10 y 30 días hábiles desde la presentación del proyecto de Presupuesto General de la Nación.

Diputada presentó un proyecto de ley que busca prohibir la instalación de tropas e infraestructura militar de países aliados del Reino Unido.

Buscan poner límites a la presencia militar extranjera en territorio nacional

El colectivo Ni Una Menos y otras organizaciones marcharon para exigir Justicia por el triple femicidio en contexto de narcotráfico en Florencio Varela

Ni Una Menos: marcharon por Justicia para Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutierrez

La iniciativa, que cuenta con el respaldo de legisladores de distintos bloques —entre ellos Miguel Ángel Pichetto, Margarita Stolbizer, Nicolás Massot y Mónica Fein— apunta a fortalecer el diálogo institucional y agilizar el proceso de sanción de la llamada “ley de leyes”, que en los últimos años ha sido prorrogada por el Poder Ejecutivo sin pasar por el debate parlamentario.

Diputados agosto
Diputados aprobó el rechazo al veto a la emergencia en Discapacidad.

Diputados aprobó el rechazo al veto a la emergencia en Discapacidad.

“Cada vez que fracasa la sanción del presupuesto, el mensaje que damos al mundo es que la Argentina administra los recursos públicos de manera discrecional”, advierte Agost Carreño en los fundamentos del proyecto.

La propuesta busca recuperar el espíritu republicano de control y colaboración entre poderes, y dotar de previsibilidad al sistema económico argentino, en momentos en que el país intenta atraer inversiones de largo plazo. Según el legislador, la falta de un presupuesto aprobado desalienta a los capitales serios y favorece la especulación financiera.

Presupuesto 2023 prórroga Luis Caputo 1.jpg

El proyecto establece que el ministro —o el área que en el futuro lo reemplace— deberá detallar los lineamientos del presupuesto y responder en el acto a las preguntas y observaciones de los legisladores. El objetivo es facilitar la emisión de dictámenes y evitar que el Congreso quede al margen de decisiones clave sobre la asignación de recursos.

La iniciativa toma especial relevancia en el contexto actual, en el que el gobierno nacional ha prorrogado el presupuesto 2023 sin presentar uno nuevo, lo que ha generado críticas por la falta de transparencia y control legislativo.

Noticias relacionadas
En el hospital de Juan José Castelli, Chaco, ingresó una niña por un sangrado y se supo que había dado a luz un bebé que, en principio, habái sido abandonado.  Detuvieron a la madre de la niña y a su pareja 

Chaco: una niña de 11 años dio a luz y detuvieron a su madre y a la pareja

La investigación por el triple femicidio en Florencio Varela avanzó con la identificación del presunto autor intelectual, Pequeño J.

Difundieron la foto de "Pequeño J", el narco que habría ordenado el triple femicidio en Florencio Varela

El Gobierno nacional reinstaló un cepo que limita la compra de dólares financieros.

Vuelve el cepo al dólar: las nuevas restricciones del Gobierno nacional

Casi un 10% de los femicidios en Argentina se producen en contexto de narcocriminalidad

Casi un 10% de los femicidios en Argentina se producen en contexto de narcocriminalidad

Ver comentarios

Lo último

Mundial Sub 20: victorias de Japón y Ucrania en el debut

Mundial Sub 20: victorias de Japón y Ucrania en el debut

Buscan poner límites a la presencia militar extranjera en territorio nacional

Buscan poner límites a la presencia militar extranjera en territorio nacional

Piedras Blancas marchó y pidió Justicia para la joven abusada cerca de un camping

Piedras Blancas marchó y pidió Justicia para la joven abusada cerca de un camping

Ultimo Momento
Mundial Sub 20: victorias de Japón y Ucrania en el debut

Mundial Sub 20: victorias de Japón y Ucrania en el debut

Buscan poner límites a la presencia militar extranjera en territorio nacional

Buscan poner límites a la presencia militar extranjera en territorio nacional

Piedras Blancas marchó y pidió Justicia para la joven abusada cerca de un camping

Piedras Blancas marchó y pidió Justicia para la joven abusada cerca de un camping

Proyecto busca obligar al ministro de Eeconomia a defender el Presupuesto en el Congreso

Proyecto busca obligar al ministro de Eeconomia a defender el Presupuesto en el Congreso

Ni Una Menos: marcharon por Justicia para Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutierrez

Ni Una Menos: marcharon por Justicia para Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutierrez

Policiales
Piedras Blancas: marchan por Justicia para joven abusada

Piedras Blancas: marchan por Justicia para joven abusada

Pavón será nuevamente juzgado como coautor del femicidio de Micaela García

Pavón será nuevamente juzgado como coautor del femicidio de Micaela García

Choque fatal en Concordia: confirman que joven imputado manejaba ebrio y drogado

Choque fatal en Concordia: confirman que joven imputado manejaba ebrio y drogado

Difundieron la foto de Pequeño J, el narco que habría ordenado el triple femicidio en Florencio Varela

Difundieron la foto de "Pequeño J", el narco que habría ordenado el triple femicidio en Florencio Varela

Falleció el niño de 3 años que fue atropellado en Concepción del Uruguay

Falleció el niño de 3 años que fue atropellado en Concepción del Uruguay

Ovación
Boca Juniors perdió ante Defensa y quedó afuera de la zona de clasificación a la Libertadores

Boca Juniors perdió ante Defensa y quedó afuera de la zona de clasificación a la Libertadores

Liga Paranaense: el clásico más popular finalizó empatado

Liga Paranaense: el clásico más popular finalizó empatado

Mundial Sub 20: victorias de Japón y Ucrania en el debut

Mundial Sub 20: victorias de Japón y Ucrania en el debut

TC Pick Up en Paraná: Mariano Werner se quedó con la pole

TC Pick Up en Paraná: Mariano Werner se quedó con la pole

En medio de la crisis, San Lorenzo le ganó a Godoy Cruz

En medio de la crisis, San Lorenzo le ganó a Godoy Cruz

La provincia
Piedras Blancas marchó y pidió Justicia para la joven abusada cerca de un camping

Piedras Blancas marchó y pidió Justicia para la joven abusada cerca de un camping

Frigerio visitó la planta de agua envasada de la familia del Dibu Martínez

Frigerio visitó la planta de agua envasada de la familia del 'Dibu' Martínez

Paraná instalará 6.000 nuevas luminarias LED en la ciudad

Paraná instalará 6.000 nuevas luminarias LED en la ciudad

Se reactivó la obra para culminar con la planta potabilizadora de agua en Concordia

Se reactivó la obra para culminar con la planta potabilizadora de agua en Concordia

Concepción del Uruguay: presentarán los resultados del Programa ¿Dónde estás hoy?

Concepción del Uruguay: presentarán los resultados del Programa "¿Dónde estás hoy?"

Dejanos tu comentario