Frigerio visitó la planta de agua envasada de la familia del 'Dibu' Martínez

El gobernador recorrió la Planta Embotelladora de Agua Mineral en Puerto Yeruá y confirmó que la Provincia invertirá en obras para rehabilitar el acceso a esa localidad.

27 de septiembre 2025 · 13:14hs
Frigerio visitó la planta de agua envasada de la familia del Dibu Martínez

El gobernador Rogelio Frigerio visitó Puerto Yeruá, departamento Concordia, donde recorrió la Planta Embotelladora de Agua Mineral y confirmó que la provincia invertirá en obras para rehabilitar el acceso a esa localidad. "No es una ruta provincial pero nos vamos a hacer cargo. Será una realidad después de muchísimos años", afirmó el mandatario.

Junto al intendente Daniel Benítez, el gobernador Rogelio Frigerio recorrió las instalaciones de la Planta Embotelladora de Agua Mineral de Puerto Yeruá. En ese marco, manifestó su orgullo por la fábrica, que generará hasta 20 empleos directos y muchos más de forma indirecta. "Es lo que necesitamos en la provincia: generar condiciones para que haya inversión y generación de empleo en el sector privado. Eso es lo que nos va a sacar adelante y para eso el Estado está a disposición", remarcó el mandatario.

Obra en el acceso a la ciudad

Respecto al acceso a la localidad, Frigerio se comprometió a intervenir pese a que no es una ruta provincial. "Está detonado desde hace mucho tiempo. No hay responsabilidad de la provincia, no es una ruta provincial, pero sin embargo nos vamos a hacer cargo. Será una realidad después de muchísimos años. Será una ruta transitable, arreglada, intervenida por el Estado", concluyó.

Embotelladora Dibu

Por su parte, el intendente Daniel Benítez definió la obra como "muy importante" y agradeció el compromiso del gobernador. Aseguró que la obra será "muy bienvenida por toda la población de la zona, no solamente el municipio de Puerto Yeruá, sino también para localidades vecinas. Nosotros tenemos mucho flujo de turismo, sobre todo en temporada estival y realmente es muy necesario", finalizó.

Agua mineral Dibu

Acompañaron al gobernador la vicegobernadora Alicia Aluani, el secretario General de la provincia, Mauricio Colello; y los ministros de Planeamiento, Darío Schneider, de Hacienda y Finanzas, Fabián Boleas, de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, y de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso. También estuvieron presentes la presidenta del CGE, Alicia Fregonese, y los legisladores provinciales Gloria Cozzi y Marcelo López.

Frigerio Agua Dibu Martínez
