Boca buscará saltar a la cima de las posiciones

Desde las 19 Boca visita a Defensa y Justicia en Florencio Varela. Si el Xeneize suma de a tres, será el flamante líder de la Zona A.

Boca Juniors buscará esta noche transformarse en el flamante líder del Grupo A del Torneo Clausura de la Liga Profesional cuando visite a Defensa y Justicia. El encuentro se disputará en el estadio Norberto Tomaghello desde las 19 en el marco de la décima fecha, Zona A, bajo el arbitraje de Jorge Baliño. La transmisión estará a cargo de TNT Sports.

El Xeneize viene de empatar 2-2 con Central Córdoba de Santiago del Estero, el pasado domingo en condición de local. El elenco de La Ribera ganaba por dos goles de ventaja cómodamente pero los norteños empataron a falta de cinco minutos para el final. De esa manera Boca perdió la chance de ser líder de su zona.

El entrerriano Joaquín Piñeyro, citado por primera vez a la Reserva de Boca Juniors

Para este partido ante el Halcón, no contará con el mediocampista Carlos Palacios, que sufrió una distensión del músculo pectíneo izquierdo y se perderá este encuentro. Su lugar se lo disputan su compatriota Williams Alarcón y Alan Velasco. En cuanto al resto del equipo, será el mismo que empató ante el Ferroviario.

Tiene el alta, pero no está garantizada la presencia de Miguel Ángel Russo en Florencio Varela

El otro interrogante en el Xeneize pasa por la presencia del entrenador Miguel Ángel Russo, quien fue dado de alta ayer tras permanecer internado durante dos días de manera provisoria en el sanatorio Fleni de Belgrano pero aún no se sabe si estará sentado en el banco de suplentes visitante del estadio del Halcón de Florencio Varela.

El lunes, el experimentado director técnico asistió al sanatorio a realizarse los correspondientes estudios de rutina y los médicos detectaron que Russo estaba deshidratado y con algunos valores altos de bilirrubina, situación que motivó que quedara en observación.

Tras recibir medicación e hidratación por medio de suero, el entrenador fue dado de alta por la tarde pero el miércoles volvió a ser internado hasta ayer que se retiró del sanatorio.

Durante estos dos días ausentes, los entrenamientos fueron comandados por los asistentes Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez.

Con este panorama, la incógnita radica en si Russo estará presente o no esta noche en el estadio Norberto Tomaghello de Florencio Varela, considerando que el clima pronosticado es de lluvia y baja temperatura.

El Halcón quiere levantar cabeza

Por su parte, Defensa y Justicia viene de caer 1-0 con Estudiantes de La Plata, el pasado lunes en condición de visitante, en el marco de la novena fecha del Grupo A del Torneo Clausura. Los de Florencio Varela están teniendo un año irregular, estando a ocho puntos de la clasificación a copas internacionales y, en este vigente certamen local, octavos con 12 unidades.

Para este encuentro ante Boca, entrenador Mariono Sosa repetirá el mismo once que perdió ante el Pincha.

Probables formaciones en Florencio Varela

Defensa y Justicia: Enrique Bologna; Ezequiel Cannavo, Damián Fernández, Lucas Ferreira, Rafael Delgado, Alexis Soto; Lucas González, Kevin Gutiérrez; Abiel Osorio, Juan Miritello y Juan Gutiérrez. DT: Mariano Soso

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Alan Velasco o Williams Alarcón; Miguel Merentiel y Milton Giménez.

Hora y TV: 19 (TNT Sports)

Árbitro: Jorge Baliño

Estadio: Norberto Tomaghell