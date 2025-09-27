Uno Entre Rios | La Provincia | LED

Paraná instalará 6.000 nuevas luminarias LED en la ciudad

En la vecinal Olegario Víctor Andrade se anunció la segunda etapa del programa "Paraná 100% LED". Llegarán a cubrir el 75% de la ciudad.

27 de septiembre 2025 · 11:46hs
La Municipalidad puso en funcionamiento la segunda etapa del programa Paraná 100% Led. Para esta parte del operativo están incluidas 100 vecinales de la ciudad y en las mismas se planean instalar alrededor de 6.000 nuevas luminarias. Estas se suman a las ya instaladas en 80 vecinales desde inicio del programa, llegando a cubrir el 75% de la ciudad.

Vecinal Olegario Víctor Andrade

En la vecinal Olegario Víctor Andrade se anunció la segunda etapa del programa, dando cobertura a otras 100 vecinales de la ciudad. “Las luminarias LED significan más seguridad en un barrio, más iluminación y menos consumo”, valoró la intendenta Rosario Romero junto a vecinos de la zona.

“Las luminarias LED significan más seguridad en un barrio, más iluminación y menos consumo”, subrayó la intendenta, al tiempo que adelantó que en 2026 se entrará en la tercera etapa del plan que incluye la colocación de columnas de alumbrado para completar toda la ciudad.

A su vez, la presidenta municipal recomendó a la población que alerte si detecta una situación de robo de cables. “Tratamos de hacer todo para que no haya vandalismo y por eso le pedimos a los vecinos que cuando haya una maniobra rara es porque nos están queriendo robar los cables”, agregó.

El secretario de Servicios Públicos, Julián Hirschfeld, manifestó: “El lanzamiento de esta segunda etapa del programa 100% LED lo iniciamos en un cuadrante importante que comprende varias avenidas en la vecinal Olegario Víctor Andrade y donde se instalaron 250 lámparas. Estas luminarias nos generan seguridad y un ahorro energético importante”.

La presidenta de la vecinal Andrade, Olga Salas, valoró: “estamos muy contentos y muy emocionados. Es algo que esperábamos mucho. Representa seguridad“, sostuvo.

Del lanzamiento participaron, además, el jefe de Gabinete de Secretarías de Estado, Santiago Halle; el secretario de Planificación e Infraestructura, Eduardo Loréfice; la concejal Luisina Minni; el coordinador General de Servicios Públicos, Kevin Bolzán; el subsecretario de Servicios Públicos, Daniel Clivio, funcionarios de distintas pareas y vecinos de la zona.

Sobre el programa

Se trata de la etapa dos de uno de los objetivos primordiales de la gestión de la intendenta Rosario Romero, que consiste en la modernización del alumbrado público y el reemplazo de los antiguos artefactos.

Cabe mencionar que, en noviembre del año pasado, la Intendenta lanzó el programa Paraná 100% LED, el cual tiene por objetivo que toda la capital entrerriana sea iluminada por este tipo de artefactos al final de la gestión.

Las vecinales a intervenir

Zona 1

Libertad y Sáenz Peña

Zona 2

1º de Julio; Altos del Paraná; Arroyo Culantrillo; Dos Arroyos; El Ceibo; Enrique Berduc; Fe y Esperanza; Lomas del Brete; Lomas del Golf; Lomas del Seminario; Los Molles; Loteos Gdor. Crespo, Churruarín, López Jordán; Orlando Sacchetti; Paisajes del Paraná; Paraná XIV; Parque del Río; Raúl Ibarra; San Roque Nuevo; Scapellato; Tiro Federal; Villa Almendral; Villa del Parque; Pagani; Lomas del Brete; y Parque del Lago.

Zona 3

Altos del Paracao I; Altos del Paracao II; Anacleto Medina Norte; Anacleto Medina Sur; Casiano Calderón; Co.Ve.Flo; Cuarteles; Elpidio González; Gaucho Rivero; Giachino; Gral. Espejo; Juan Báez; Las Colinas; Las Piedras; Padre Kentenich; Paisajes del Sudoeste; Pirola; PROCREAR; Puerto Viejo; Santa Rita; Torres al Sur; O. V. Andrade; y Antonini.

Zona 4

19 de Septiembre; Antonio Gauchito Gil; Cuenca de Unamuno; El Buen Pastor; Gazzano; Intendente Bertozzi; Jardín Los Tilos; Jardines del Sur; Jorge Newbery Oeste; José Artigas; La Perlita; Lagos del Sur; Las Américas; Las Bases; Lomas del Rocamora; Los Aromos; Los Intendentes; Loteo Juan Manuel Blanes; Olegario Víctor Andrade; Paracao; Paraná V; Parque Av. Zanni; Parque Mayor; Predolini; Rocamora; San José Obrero; Santa María; Universitario; 7 de Mayo; Connlleo; Paisaje de la Colina; y 14 de Febrero.

Zona 5

20 de Junio; 6 de Febrero; El Trébol; El Triángulo; Estación Parera; Jorge Newbery; Juan Pablo II; Justo José de Urquiza; La Buena Fe; La Milagrosa; Nueva Esperanza; Las Heras; Las Rosas; López Jordán; Los Gobernadores, Santa María del Rosario, Los Paraísos (calle Tibiletti entre Zanni y Caputto); Loteo Los Ceibos; Loteos Larralde y Zanni, Spinetta; Miguel David Este; Parque del Lago; Presidente A. Illia; San José; Quintas del Triángulo; Corrales; Villa Uranga; Villa Lola; Loretto; Santa María del Rosario; y Parque Industrial.

