Uno Entre Rios | Ovación | San Lorenzo

En medio de la crisis, San Lorenzo le ganó a Godoy Cruz

Por la fecha 10 del Grupo B y en el Nuevo Gasómetro, San Lorenzo venció 2-0 al Tomba con goles del Tonga Hernández.

27 de septiembre 2025 · 18:54hs
San Lorenzo ganó ante su gente.

San Lorenzo ganó ante su gente.

En el Nuevo Gasómetro, San Lorenzo le ganó este sábado 2-0 a Godoy Cruz por la fecha 10 del grupo B del Torneo Clausura 2025. En un soso primer tiempo, el cero ce rompió sobre el cierre del mismo cuando, tras un remate de cabeza de Jhohan Romaña, Gaston Hernández tocó la pelota y sacudió la red. Además, el Tonga cumplió su partido N°100 con el club, por el cual recibió una placa previo al duelo. A principios del complemento, Nicolás Fernández cometió una falta dentro de su área a Ezequiel Pocho Cerutti, que luego Alexis Cuello convirtió desde los doce pasos.

Cómo quedaron San Lorenzo y Godoy Cruz

Con la victoria, San Lorenzo se ubica cuarto con 16 puntos y sexto en la tabla anual con 43, mientras que Godoy Cruz se encuentra antepenúltimo en su grupo con 8 unidades. En la próxima jornada, el Ciclón visitará a Lanús el sábado 4 de octubre a las 21:15 horas. Por otro lado, el Tomba recibirá a Independiente el domingo 6 a las 14:30.

Independiente empató ante San Lorenzo sigue sin ganar en el Torneo Clausura

Independiente empató ante San Lorenzo y sigue sin ganar en el Torneo Clausura

Unas 1.000 personas presenciaron el popular clásico de la Liga Paranaense de Fútbol.

Liga Paranaense: el clásico más popular finalizó empatado

San Lorenzo Godoy Cruz Nuevo Gasómetro
Noticias relacionadas
Boca visitante ante Defensa.

Boca Juniors empata contra Defensa y Justicia por la 10ª fecha

Franco Riva se impuso este sábado.

Turismo Carretera 2000: Franco Riva se llevó la primera Final en Paraná

Mariano Werner junto a sus hijos.

TC Pick Up en Paraná: Mariano Werner se quedó con la pole

rosario central goleo a gimnasia la plata en el bosque

Rosario Central goleó a Gimnasia La Plata en el Bosque

Ver comentarios

Lo último

Liga Paranaense: el clásico más popular finalizó empatado

Liga Paranaense: el clásico más popular finalizó empatado

Boca Juniors empata contra Defensa y Justicia por la 10ª fecha

Boca Juniors empata contra Defensa y Justicia por la 10ª fecha

En medio de la crisis, San Lorenzo le ganó a Godoy Cruz

En medio de la crisis, San Lorenzo le ganó a Godoy Cruz

Ultimo Momento
Liga Paranaense: el clásico más popular finalizó empatado

Liga Paranaense: el clásico más popular finalizó empatado

Boca Juniors empata contra Defensa y Justicia por la 10ª fecha

Boca Juniors empata contra Defensa y Justicia por la 10ª fecha

En medio de la crisis, San Lorenzo le ganó a Godoy Cruz

En medio de la crisis, San Lorenzo le ganó a Godoy Cruz

Senado tratará múltiples pedidos de interpelación a Karina Milei

Senado tratará múltiples pedidos de interpelación a Karina Milei

Turismo Carretera 2000: Franco Riva se llevó la primera Final en Paraná

Turismo Carretera 2000: Franco Riva se llevó la primera Final en Paraná

Policiales
Piedras Blancas: marchan por Justicia para joven abusada

Piedras Blancas: marchan por Justicia para joven abusada

Pavón será nuevamente juzgado como coautor del femicidio de Micaela García

Pavón será nuevamente juzgado como coautor del femicidio de Micaela García

Choque fatal en Concordia: confirman que joven imputado manejaba ebrio y drogado

Choque fatal en Concordia: confirman que joven imputado manejaba ebrio y drogado

Difundieron la foto de Pequeño J, el narco que habría ordenado el triple femicidio en Florencio Varela

Difundieron la foto de "Pequeño J", el narco que habría ordenado el triple femicidio en Florencio Varela

Falleció el niño de 3 años que fue atropellado en Concepción del Uruguay

Falleció el niño de 3 años que fue atropellado en Concepción del Uruguay

Ovación
Boca Juniors empata contra Defensa y Justicia por la 10ª fecha

Boca Juniors empata contra Defensa y Justicia por la 10ª fecha

Liga Paranaense: el clásico más popular finalizó empatado

Liga Paranaense: el clásico más popular finalizó empatado

TC Pick Up en Paraná: Mariano Werner se quedó con la pole

TC Pick Up en Paraná: Mariano Werner se quedó con la pole

En medio de la crisis, San Lorenzo le ganó a Godoy Cruz

En medio de la crisis, San Lorenzo le ganó a Godoy Cruz

Turismo Carretera 2000: Franco Riva se llevó la primera Final en Paraná

Turismo Carretera 2000: Franco Riva se llevó la primera Final en Paraná

La provincia
Frigerio visitó la planta de agua envasada de la familia del Dibu Martínez

Frigerio visitó la planta de agua envasada de la familia del 'Dibu' Martínez

Paraná instalará 6.000 nuevas luminarias LED en la ciudad

Paraná instalará 6.000 nuevas luminarias LED en la ciudad

Se reactivó la obra para culminar con la planta potabilizadora de agua en Concordia

Se reactivó la obra para culminar con la planta potabilizadora de agua en Concordia

Concepción del Uruguay: presentarán los resultados del Programa ¿Dónde estás hoy?

Concepción del Uruguay: presentarán los resultados del Programa "¿Dónde estás hoy?"

Elecciones en Agmer: el escrutinio definitivo ratificó el triunfo de Manuel Gómez en Paraná

Elecciones en Agmer: el escrutinio definitivo ratificó el triunfo de Manuel Gómez en Paraná

Dejanos tu comentario