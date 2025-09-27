En el Nuevo Gasómetro, San Lorenzo le ganó este sábado 2-0 a Godoy Cruz por la fecha 10 del grupo B del Torneo Clausura 2025. En un soso primer tiempo, el cero ce rompió sobre el cierre del mismo cuando, tras un remate de cabeza de Jhohan Romaña, Gaston Hernández tocó la pelota y sacudió la red. Además, el Tonga cumplió su partido N°100 con el club, por el cual recibió una placa previo al duelo. A principios del complemento, Nicolás Fernández cometió una falta dentro de su área a Ezequiel Pocho Cerutti, que luego Alexis Cuello convirtió desde los doce pasos.
En medio de la crisis, San Lorenzo le ganó a Godoy Cruz
Por la fecha 10 del Grupo B y en el Nuevo Gasómetro, San Lorenzo venció 2-0 al Tomba con goles del Tonga Hernández.
27 de septiembre 2025 · 18:54hs
Cómo quedaron San Lorenzo y Godoy Cruz
Con la victoria, San Lorenzo se ubica cuarto con 16 puntos y sexto en la tabla anual con 43, mientras que Godoy Cruz se encuentra antepenúltimo en su grupo con 8 unidades. En la próxima jornada, el Ciclón visitará a Lanús el sábado 4 de octubre a las 21:15 horas. Por otro lado, el Tomba recibirá a Independiente el domingo 6 a las 14:30.