En medio de la crisis, San Lorenzo le ganó a Godoy Cruz

En el Nuevo Gasómetro, San Lorenzo le ganó este sábado 2-0 a Godoy Cruz por la fecha 10 del grupo B del Torneo Clausura 2025. En un soso primer tiempo, el cero ce rompió sobre el cierre del mismo cuando, tras un remate de cabeza de Jhohan Romaña, Gaston Hernández tocó la pelota y sacudió la red. Además, el Tonga cumplió su partido N°100 con el club, por el cual recibió una placa previo al duelo. A principios del complemento, Nicolás Fernández cometió una falta dentro de su área a Ezequiel Pocho Cerutti, que luego Alexis Cuello convirtió desde los doce pasos.