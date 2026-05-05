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Boca Juniors empata con Barcelona en Ecuador

Boca, que viene de caer ante Cruzeiro en Brasil, busca recuperarse ante el combinado de Guayaquil. Están 0 a 0 en el primer tiempo.

5 de mayo 2026 · 21:00hs
Boca y Barcelona juegan bajo la lluvia.

Boca y Barcelona juegan bajo la lluvia.

Boca visita a Barcelona desde las 21 en Guayaquil por la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Claudio Úbeda volvió a poner a los habituales titulares en su formación tras la victoria ante Central Córdoba, aunque con un cambio obligado: Milton Giménez por Adam Bareiro. Están 0 a 0 en el primer tiempo.

Minuto a minuto

9 minutos: Tomás Aranda es el primera amonestado del partido

Boca en un buen momento.

Boca se mide con Barcelona (E) en Guayaquil

Boca jugará con Huracán de local.

Boca quedó segundo y enfrentará a Huracán en octavos de final

El juvenil de Boca Juniors llega tarde y comete una dura infracción contra Jhonny Quiñónez.

5 minutos: Ascacíbar se perdió un gol increíble

Tras un buen córner ejecutado por Paredes, al Ruso le quedó un rebote en el área chica, pero pifió su remate. Gran oportunidad que desperdició Boca Juniors.

4 minutos: Boca lo tuvo de contragolpe

Di Lollo tuvo un buen corte en defensa, lanzó para Merentiel quien corrió a toda velocidad y buscó un pase para Giménez, que no llegó.

¡COMENZÓ EL PARTIDO!

Formaciones de Barcelona y Boca Juniors

Barcelona de Ecuador: José Contreras; Bryan Carabalí, Javier Báez, Alex Rangel, Gustavo Vallecilla; Byron Castillo, Milton Celiz, Matías Lugo, Jhonny Quiñónez; Jefferson Wila y Darío Benedetto. DT: César Farías.

Boca Juniors: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

Boca Barcelona Ecuador Copa Libertadores
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