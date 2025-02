Boca Juniors decidió terminar el ciclo de Gago como técnico.

En el medio, Juan Román Riquelme y su círculo íntimo se decidieron por otra cosa. Las palabras que cruzaron con Gago no los convencieron, no lo vieron del todo consciente de la gravedad de lo sucedido. "No le entró una bala", dijeron. Y la decisión es no estirar la agonía, como hicieron después de la eliminación de la Copa Sudamericana con Diego Martínez, con seis partidos que consideran que no tuvieron mucho sentido.