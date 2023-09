Luego de empezar con el laburo y la adaptación salió a buscar un lugar para jugar al fútbol. En realidad utilizó el instagram como buscador de “compañeros” para jugar a la pelota y en los complejos de fútbol y encontró un personaje vestido entero de Boca. “Me apareció un tal Fabio Capriles, vestido entero de Boca y hablaba ahí sobre el consulado de Boca Junior; le escribí al privado preguntando qué era, y bueno, me comentó cómo era todo el tema de la Peña y el consulado y le pregunté de qué parte Fútbol de Argentina era y me dijo que no, que él era panameño, enfermo de Boca. Me invitó a sumarme y ahí me presentó a la gente y me comentó cómo era todo el tema del consulado”, contó el entrerriano de 34 años.

BOCA JUNIORS.jpg Boca hace pie en Panamá con un porción paranaense

Luego de establecer un vínculo y nuevos amigos, Francisco “fana” de Boca, comenzó a involucrarse con la Peña y fue parte del crecimiento de los últimos años que se coronó con un aniversario especial. “Este domingo se cumplieron nueve años del consulado de Boca Junior, Panamá, y se aprovechó para inaugurar la sede. Se llegó a un acuerdo con un complejo deportivo de canchas de fútbol 7 y fútbol 9, que se llama La Hermandad. Ellos nos cedieron un espacio dentro del complejo, en el cual se armó un quincho, una parrilla. Nos dejaron poner el escudo, unos carteles luminosos, así que es nuestro pequeño espacio donde vamos a juntarnos, para celebrar y para ver los partidos. Y bueno, tenemos beneficio también ahí con el uso de la cancha. Así que nada, se cumplió el sueño de uno de los chicos ahí, que lo había propuesto. Fue poco a poco; fue el sueño de todos. Ahora a disfrutarlo. Va a ser el lugar de reencuentro de todos los hinchas de Boca que se van sumando y toda la gente que quiera llegar”, contó.

La Peña está integrada por argentinos y panameños que están expectantes por las semifinales de la Copa Libertadores. Es el tema recurrente de todos los hinchas que esperan el duelo contra Palmeiras programado para el jueves 28 septiembre en Buenos Aires y la revancha el 5 de octubre en Brasil.

“A Boca lo veo confiado para las semifinales, o sea, seguro. Es un equipo que está seguro de lo que están haciendo. Por ahí no termina de convencer a veces los planteamientos de Almirón, pero por ahí es entendible también. Fue un equipo en formación y que encontró su rumbo ahora partido tras partido. No ha podido contar con todos los jugadores por lesiones, siempre tienen un problema o algo, pero a la hora del mata-mata siempre se sintió seguro Boca y lo veo así”, manifestó sobre el presente del elenco Xeneize y las posibilidades de avanzar a la final. En Consulado de Boca espera por la primera reunión oficial en la sede para ver el trascendental encuentro y Francisco adelantó que se tiene fe en los penales. “Ahora nosotros desde acá lo vamos a ver todos juntos seguramente en la sede y bueno, vamos a alentar y a tener fe. Por lo menos sabemos que en los penales estamos redondos así que bueno, vamos a ver qué pasa, pero uno siempre tiene esa seguridad y esa confianza de que Boca en el matamata siempre se hace fuerte. Así como nosotros estamos por ahí con dudas o ansiosos, nerviosos por el partido, yo creo que Palmeiras está sintiendo lo mismo. Palmeiras sabe que se enfrenta con Boca. En los enfrentamientos entre sí siempre salió perdiendo Palmeiras. Salimos mejor parados nosotros, así que ellos son los que están más asustados y complicados que nosotros, creo yo”, confió el hincha de Boca.