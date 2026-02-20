Uno Entre Rios | La Provincia | Chiara Barrios

Búsqueda de Chiara Barrios: el rastrillaje del segundo día arrojó resultados negativos

El operativo de búsqueda de Chiara Barrios, la niña de 10 años arrastrada por la corriente del arroyo Colorado de Paraná, continuó este viernes sin novedades.

20 de febrero 2026 · 21:05hs
Chiara Barrios sigue sin aparecer luego de haber sido arrastrada por el agua junto a su madre.

Chiara Barrios sigue sin aparecer luego de haber sido arrastrada por el agua junto a su madre.

El operativo de búsqueda de Chiara Barrios, la niña de 10 años arrastrada por la corriente del arroyo Colorado de Paraná, entró en su segunda jornada oficial con un despliegue importante, pero sin resultados positivos sobre su paradero. Sus hermanos fueron dados de alta este viernes.

El escenario del desastre es la calle Blas Parera, el denominado “punto cero”. Allí, la fuerza del agua socavó los cimientos de una vivienda hasta provocar su derrumbe total, arrastrando a sus ocupantes hacia el cauce embravecido. Mientras que el cuerpo de su madre, Patricia Mena, fue hallado el jueves, la prioridad absoluta de las fuerzas de seguridad es ahora localizar a la menor.

La búsqueda de Chiara Barrios

El Jefe de la Policía de Entre Ríos, comisario Claudio González, detalló que más de 200 personas trabajan de forma coordinada. El operativo incluye a la Policía provincial, equipos de rescate, personal municipal y una marea de voluntarios que se han sumado espontáneamente.

Las tareas de rastrillaje se han extendido siguiendo la lógica de la corriente, es decir sobre el arroyo Colorado donde se hizo una inspección minuciosa desde el punto del derrumbe. En tanto, en el arroyo Las Viejas se hizo un seguimiento del curso del agua hacia las zonas más bajas.

Además, también hay una vigilancia en las en las áreas de desembocadura cerca del río Paraná ante la posibilidad de que la corriente haya trasladado el cuerpo hacia su cauce.

Durante la jornada, los equipos lograron recuperar objetos que pertenecían a la familia, como prendas de vestir a 200 metros del hogar y mobiliario pesado, como una cama, a más de 800 metros.

“Son pertenencias que estaban dentro de la vivienda, no necesariamente las que Chiara llevaba consigo”, aclaró González, subrayando la violencia con la que el agua desmanteló el hogar.

González sostuvo que la investigación cuenta con la intervención de la Fiscalía, que hasta el día anterior estuvo a cargo del fiscal Manuel Pereira, dado que todo procedimiento de localización y eventual identificación requiere formalidades judiciales, aunque se trató de un desastre natural y no de un hecho delictivo.

De alta

Mientras la búsqueda continúa en el agua, en tierra firme se intenta reconstruir lo que queda de una familia diezmada. Los dos hermanos de Chiara, de 5 y 12 años, sobrevivieron al desastre y ya recibieron el alta médica.

Enrique Ríos, secretario de Desarrollo Humano municipal, confirmó que los menores están bajo el cuidado de familiares y cuentan con el apoyo de la Dirección de Niñez y Adolescencia.

“Es una tarea fundamental acompañarlos profesionalmente en este proceso de duelo y trauma”, señaló el funcionario.

Ríos también confirmó que se iniciaron gestiones conjuntas con el Gobierno provincial para garantizar asistencia integral. “Hoy tuve una charla con la ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso, quien se comprometió a acompañarnos desde el Estado provincial”, indicó a ElOnce.

El municipio también asumió los costos del sepelio de Patricia Mena y la logística para que sus allegados puedan darle el último adiós. El futuro habitacional de la familia es la próxima prioridad. Tras haber perdido absolutamente todo, el Estado municipal analiza alternativas para garantizarles una vivienda digna en un sector seguro, evitando que regresen a zonas de riesgo hídrico.

Chiara Barrios Paraná Arroyo Colorado
