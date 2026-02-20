El Huevo Sánchez dará un campus en Ciclista.

El reconocido entrenador encabezará un campus con más de 75 inscriptos, talleres interdisciplinarios y presencia de figuras con trayectoria internacional.

El Club Ciclista Paraná se prepara para vivir tres días de básquet de alto nivel. El 6, 7 y 8 de marzo llegará a la ciudad el Campus de Entrenamiento de Alto Rendimiento – Pretemporada 2026, dirigido por el reconocido entrenador Oscar Huevo Sánchez, junto a un staff nacional e internacional que promete una experiencia formativa integral para jugadores y entrenadores de la región.

La propuesta está destinada a chicos y chicas de 10 a 21 años y también contempla la participación de entrenadores. Con más de 75 inscriptos y el objetivo de alcanzar entre 80 y 100 campistas, la iniciativa ya genera expectativa no sólo en Paraná sino también en distintos puntos de Entre Ríos y Santa Fe.

En diálogo con UNO, integrantes de la subcomisión de básquet y del área deportiva del club brindaron detalles de un evento que busca consolidarse como referencia en la región centro del país.

Crecer en la región

Lucio Amavet, miembro de la subcomisión de básquet del CCP, explicó : “Queremos darle cada vez más importancia y dejarlo instalado como un campus de pretemporada de la región centro del país”.

“La posibilidad de contar con el Huevo Sánchez surgió a través de Andrés Horst, entrenador con pasado en la institución y actualmente integrante del staff del campus, quien facilitó el contacto”, dijo Amavet.

Además, agregó: “El experimentado entrenador tenía interés en regresar a la zona tras 17 años sin dictar campus en la región, ya que sus actividades recientes estuvieron centradas principalmente en Buenos Aires, Mar del Plata y Mendoza. La propuesta terminó de cerrarse tras acordar aspectos organizativos y deportivos”.

Para Ciclista, la llegada de un nombre con 38 años de trayectoria en campus nacionales e internacionales representa “un desafío” y, al mismo tiempo, una oportunidad para abrir las puertas del club al básquet de Paraná y la región.

Un staff de jerarquía

El campus estará encabezado por Oscar Sánchez y contará con la participación de Mariano Sánchez, entrenador con proyección internacional que ha trabajado en la formación y perfeccionamiento de jugadores de élite como Emanuel Ginóbili, Luis Scola, Facundo Campazzo y Luca Vildoza, además de desempeñarse con jugadores y franquicias vinculadas a la NBA y la Euroliga.

huevo sanchez campus ciclista 1 El Huevo Sánchez dará un campus en Ciclista.

También integrarán el equipo Andrés Horst, con experiencia en el básquet universitario de Estados Unidos y en categorías nacionales, junto al preparador físico Fernando Crovetto. A ello se sumará un abordaje interdisciplinario con talleres a cargo de la licenciada en Psicología Jaqueline Klauss y la licenciada en Nutrición Leticia Sologuren.

Trabajo por estaciones

Darío Albornoz, coordinador deportivo de Ciclista, explicó que el campus funcionará bajo un sistema de rotación por estaciones. Durante tres jornadas intensivas, los participantes realizarán módulos de 45 minutos por la mañana y por la tarde, alternando entre la cancha principal, la auxiliar, el gimnasio y un salón destinado a charlas.

“El básquet hoy es prepara ción técnica y táctica, pero también es preparación física, mental y nutricional. Es un todo”, remarcó Albornoz. Según detalló, Oscar Sánchez hará hincapié en aspectos defensivos; Mariano Sánchez trabajará la técnica individual ofensiva; mientras que el resto del staff abordará situaciones tácticas como el uno contra uno y el dos contra dos.

Además, habrá espacios específicos de preparación física y talleres orientados a la psicología deportiva y la alimentación en el deporte. “Queremos que los chicos entiendan que no es sólo tirar al aro. Hay hábitos, conductas y preparación previa que influyen directamente en el rendimiento”, explicó.

El formato prevé grupos de entre 20 y 25 jugadores por estación, lo que garantiza una interacción constante con los entrenadores. La intención es que todos pasen por cada módulo y puedan aprovechar el coctacto directo con un cuerpo técnico de amplia trayectoria.

Una experiencia abierta

Si bien el campus está organizado por Ciclista, la inscripción es abierta a jugadores y jugadoras de cualquier club. También se invita a entrenadores, quienes podrán participar durante las tres jornadas. Incluso se estableció que, por cada tres jugadores de una misma institución, un entrenador podrá asistir sin costo.

huevo sanchez campus ciclista 2 Lucio Amavet, de la subcomisión del básquet de Ciclista, y Darío Albornoz, coordinador deportivo.

Cada campista recibirá una pelota oficial con la que entrenará durante los tres días, además de una musculosa y un short. Desde la organización remarcaron que el evento no sólo cubre sus costos operativos, sino que también representa una fuente de recursos que serán reinvertidos en infraestructura y materiales para el crecimiento del básquet del club.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 28 de febrero y las expectativas indican que el cupo previsto podría completarse en los próximos días. El desafío está planteado: convertir al campus en una cita fija de la pretemporada regional y consolidar a Ciclista como un espacio de referencia en capacitación y desarrollo formativo.

Proyecto en expansión

El campus se enmarca en un momento de desarrollo institucional. La entidad viene realizando eventos y actividades para fortalecer su infraestructura, entre ellas mejoras en el estadio y la incorporación de equipamiento para el área física.

Actualmente, el básquet de Ciclista reúne alrededor de 200 jugadores entre rama masculina y femenina, con divisiones A y B en varias categorías formativas, además de equipos en U21 y Primera. En la rama femenina, el club busca seguir ampliando la base, especialmente en U9 y U15.

La apuesta, según explicaron sus dirigentes, es combinar competencia, formación y sentido de pertenencia desde edades tempranas, incorporando incluso una escuela de iniciación deportiva para niños y niñas de 3 a 5 años.

En ese contexto, la llegada del Huevo Sánchez y su equipo se presenta como un paso más en la construcción de un proyecto que busca trascender lo deportivo. Durante tres días, Paraná tendrá la posibilidad de convivir con una metodología que ha recorrido el país y el exterior, acercando a jugadores y entrenadores a estándares de alto rendimiento sin salir de la ciudad.