Russo, ausente por tercer día seguido pero con el alta médica

El entrenador estuvo internado hasta después del mediodía y esperan su evolución de las próximas horas para definir si se suma a la delegación que va a Florencio Varela este sábado.

26 de septiembre 2025 · 18:42hs
Por tercer día consecutivo, Miguel Ángel Russo no condujo la práctica de Boca por cuestiones de salud. Internado desde el martes, el DT recién este viernes recibió el alta médica y todavía es una incógnita si estará junto al equipo en Florencio Varela, para el partido ante Defensa y Justicia. Su intención es dirigir, pero esperarán hasta último momento.

En el club siempre fueron claros: la prioridad es la salud de Miguel. Por eso, Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez están al pie del cañón para seguir al frente de los entrenamientos, como en esta semana, o incluso para dirigir en caso de que sea necesario. Eso podría suceder este sábado en el Tito Tomaghello.

Sus ayudantes estuvieron a cargo de los trabajos de los últimos días y confirmaron el equipo con un solo cambio: Alan Velasco por Carlos Palacios, lesionado en los ensayos de este jueves. Si bien hay cautela para esperar a Russo hasta último momento, no hay preocupación en cuanto al manejo del plantel.

Russo pasará la tarde de este viernes en su casa, recuperándose tras pasar dos noches internado luego de que lo encontrarán deshidratado en sus últimos chequeos médicos. Estuvo estable mientras permaneció en la clínica y su evolución fue positiva, hasta que tras el mediodía decidieron darle el alta médica.

Más allá de la salud de Russo, las novedades en Boca son que en Varela no estarán Edinson Cavani, Exequiel Zeballos ni Carlos Palacios, pero tendrá el esperado regreso de Ander Herrera. El español no juega desde el Mundial de Clubes y hay optimismo respecto a su estado físico y la potencial química que podría mostrar en cancha con Leandro Paredes.

