El entrenador y promotor de boxeo Fabricio Pistrilli se encuentra trabajando en la organización de un nuevo festival, que tendrá como sede el microestadio del Club San Agustín, el viernes 7 de noviembre. Allí se realizarán unos ocho combates amateurs y dos enfrentamientos profesionales que serán el plato fuerte, en lo que pelearán Daniel Aquino y Soledad Rodríguez.
Fabricio Pistrilli: "Queremos que la gente se vaya feliz"
Fabricio Pistrilli, el organizador de la velada que se realizará el 7 de noviembre en el Club San Agustín, desea poder brindarle un buen espectáculo al público.
Por Víctor Ludi
En una charla con UNO, Pistrilli comentó cómo están llevando adelante el armado del evento: “Serán dos peleas profesionales y ocho amateurs, que ya están casi todas confirmadas. La gente podrá disfrutar de un buen espectáculo a un precio accesible, ya que las entradas anticipadas tendrán un valor de 10.000 pesos. Tanto Daniel Aquino como la Morena Rodríguez se están preparando muy bien y la gente se irá muy conforme con lo que verá de ellos”.
“Además de ellos, los boxeadores amateurs andan muy bien y se podrá disfrutar de un buen espectáculo. Se producirá el regreso de José Luis Suárez, que es un chico con mucha potencia, ante un rival de Santa Fe que es muy aguerrido. Después vienen chicos como Agustín Ramírez e Iván Sánchez que pese a que recién están arrancando en este deporte demuestran mucho compromiso en el gimnasio. Queremos que la gente se vaya feliz y que el boxeo en Paraná siga creciendo, por eso con mi equipo tomamos riesgos y vamos siempre por más”, concluyó el organizador del evento.
Daniel Aquino y Soledad Rodríguez se preparan
El Terrible Aquino, que pasada la media noche de esa jornada estará cumpliendo 37 años, tratará de regalarse a sí mismo una victoria en su ciudad. Si bien el adversario todavía no está definido (hay unos tres nombres dando vueltas, según comentó el organizador) tendrá un duelo a seis asaltos.
“Vengo preparándome desde hace unos meses en el gimnasio de Fabricio, a quien le agradezco muchísimo porque estar bien físicamente es fundamental en el deporte. Me siento muy fuerte y me estoy manteniendo en peso por lo que no tendré problemas en pelear en Welter o Superwelter, de acuerdo a lo que arreglen con mi rival. Además, estoy trabajando el aspecto boxístico y los chicos me ayudan mucho con las sesiones de sparring”, comentó el espigado púgil durante una pequeña pausa en su entrenamiento.
Luego, con sinceridad, comentó que no quedó conforme con la última actuación que tuvo en Paraná, porque más allá que ganó por puntos su performance no fue buena: “es una espina que me quedó de aquella noche (en septiembre de 2024). Llevaba 10 años sin pelear en Paraná y no sé si fueron los nervios o qué, pero no pude dar una buena pelea. Entonces quiero cambiar esa imagen en mi ciudad y brindarle una buena actuación al público. Esa noche empezará mi cumpleaños y me siento muy bien a pesar de mi edad, por lo que seguiré algunos años más en este deporte, porque ese es mi deseo”.
Por otra parte, la Morena Rodríguez tendrá esa noche su debut en el deporte profesional, por lo que su ansiedad crece a medida que se va a acerando el compromiso. Sólo resta que le confirmen la adversaria para llevar adelante un pleito a cuatro rounds.
Al respecto, la pupila de César Jaime expresó: “Estoy por dar un paso enorme para mi carrera como boxeadora. Siempre tengo en la mente que me costó muchísimo poder llegar hasta acá, ya que fueron cinco años de sacrificios y en los que dejé muchas cosas de lado para poder prepararme. Así que estoy dejando todo en cada entrenamiento para que mi debut sea con éxito”.
Además, Rodríguez remarcó que ahora deberá tener mayores cuidados, ya que no contará con la protección del cabezal y los guantes son más pequeños: “Estoy entrenando en triple turno porque sé que no será lo mismo. No tendré más la protección del cabezal, por lo que correré mayores riesgos. Pero estoy trabajando muy fuerte en el gimnasio para estar bien preparada. Quiero hacer una carrera con récord positivo, que fue algo que me costó bastante lograr durante el amateurismo”.
Un guanteo Superclásico
El gimnasio tuvo su propio River-Boca. Daniel Aquino, hincha del Millonario, y Elías Jaime, simpatizante del Xeneize, realizaron un guanteo en el que ambos llevaron la indumentaria de sus equipos.