En Concordia elaboran el gran arroz con pollo con fines solidarios

Este domingo llevarán a cabo la preparación de mil porciones en Concordia. La prevención de la desnutrición infantil como lema de la fundación.

Será la octava edición de un evento que todos los años tiene el acompañamiento de la sociedad.

Por octavo año consecutivo el Rotary Club Salto Grande de manera conjunta con la Fundación Conin de Colonia Ayuí brindarán el “Gran arroz con pollo al disco gigante solidario”. Será hoy en el Centro de Convenciones de Concordia y se estima que se elaborarán mil porciones.

Se trata del denominado Arroz con Pollo Solidario, un proyecto que surgió en 2012 en el marco de lo que se denominó “Entre Ríos Alimenta”, en el cual el Rotary tuvo como actividad la elaboración de este plato como aporte para mostrar la variedad y calidad de productos entrerrianos.

Una vez al año se lleva a cabo este encuentro, que suma más adeptos año tras año y que en esta oportunidad pese a los anuncios de posibles lluvias no se suspenderá porque tendrán un galpón a disposición para la elaboración. Este evento siguió en los años posteriores a que la “Entre Ríos Alimenta” se dejara de llevar a cabo, destinando los fondos recaudados por las ventas a distintas instituciones de la región.

Silvia Durán es coordinadora general de la Fundación Conin y sobre esta actividad solidaria indicó: “Esta es la octava edición de un evento que se dará una preparación de mil porciones de arroz con pollo. Le llamamos el “Gran arroz con pollo disco gigante solidario” porque el disco mide casi cuatro metros, tiene más de tres metros de diámetro. Es una movida grande que hace Rotary Club Salto Grande junto con la Fundación Conin de Colonia Ayuí. Lo recaudado es para los centros Conin de Colonia Ayuí y de Concordia”.

La importancia de la prevención infantil

La encargada del evento solidario destacó a UNO el trabajo que se realiza desde la fundación sobre los niños en sus primeros años de vida. “Hacemos una coparticipación, porque lo que estamos reforzando es la metodología Conin, que tiene que ver con la atención de niños de 0 a 5 años, previniendo la desnutrición infantil, la malnutrición para lograr el mayor potencial genético posible en los niños en esa edad clave. Es crucial la buena alimentación y hoy estamos atravesados por otra problemática, que es el uso de pantallas en los primeros años de vida”.

Para Durán la buena alimentación y el seguimiento constante de los niños es un factor determinante. “Esas dos cosas son claves en el desarrollo neuronal de los niños cuando están creciendo. Pensemos que el cerebro de una persona crece el 80% a los dos primeros años de vida y el restante 20% hasta los 20 años. Lo que significa que es crucial prevenir esa primera etapa”, remarcó.

La preparación del Arroz con pollo

Este evento solidario es la cúspide de la fundación en Colonia Ayuí, que es una de las sedes en los 80 centros que hay en todo el país. “Vamos a arrancar a las 9 de la mañana con la preparación. La entrega será por calle Próspero Bovino a partir de las 12. No se suspende por lluvia, tenemos un galpón asignado en el predio del Centro de Convenciones y si la gente de Colonia Ayuí quiere comprar su tarjeta, también vamos a hacer entrega en la puerta de la fundación”, agregó.

“Nosotros nos sumamos pidiéndole a la gente que vaya con su recipiente a retirar las porciones, de no ser así igualmente lo vamos a estar envasando de manera tradicional. La idea es colaborar con el medioambiente, una tendencia que tenemos todas las organizaciones sociales”, dijo.

Por último, Durán indicó que “hace siete años son los mismos sponsors que nos acompañan para el preparado de estas porciones que tendrán 450 gramos a un costo de 7.500 pesos. Buscamos cuidar al detalle la calidad de los productos que ponemos”, finalizó.