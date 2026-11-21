El sector del turismo anticipa un mayor movimiento interno, impulsado por las celebraciones gastronómicas y populares de la región.

Comienza hoy un nuevo fin de semana largo, que se extenderá hasta el lunes, con el traslado del Día de la Soberanía Nacional, que fue ayer. Si bien el turismo entrerriano mantiene expectativas moderadas, hay una fuerte apuesta al movimiento interno: en un contexto en el que el presupuesto familiar condiciona cada vez más las decisiones de viaje, las fiestas populares, los encuentros gastronómicos y las propuestas recreativas aparecen como los principales motores para movilizar visitantes hacia distintos puntos de la provincia.

Así lo señaló Juan Manuel Acedo, presidente de la Cámara Entrerriana de Turismo (CET ), quien sostuvo que, aunque las ganas de viajar y descansar siguen presentes, la realidad económica obliga a los turistas a seleccionar con mayor cuidado cuándo y dónde realizar una escapada. “Hoy el que manda es el bolsillo y nadie está holgado como para decir: puedo tomarme o hacer una escapada cada fin de semana largo que tengo”, expresó en diálogo con UNO .

El sector turístico espera un repunte en el receso invernal Gentileza: Turismo Entre Ríos

Panorama actual

Si bien el dirigente consideró que el escenario actual es diferente al de años anteriores, cuando una mayor cantidad de personas podía aprovechar prácticamente cada oportunidad para viajar, destacó que frente a ese panorama las celebraciones locales tendrán un papel central.

El presidente de la CET precisó que habrá alrededro de una venitena de fiestas y eventos programados en distintos puntos de Entre Ríos, a los que se suman otras actividades que no necesariamente forman parte de los calendarios oficiales.

Entre las propuestas se encuentran la Fiesta Nacional del Asado con Cuero, en Viale; la Fiesta Provincial de las Costumbres Argentinas; la Fiesta del Choripán Entrerriano, en Rosario del Tala, y numerosas celebraciones populares, peñas y encuentros gastronómicos en diferentes localidades. “Esperamos mucho movimiento interno, mucho turismo interno”, resumió Acedo al describir las expectativas para estos días.

Según explicó, los acontecimientos populares se convirtieron en un factor decisivo para atraer visitantes, tanto entrerrianos como turistas de otras provincias que eligen destinos donde, además de los atractivos tradicionales, encuentran experiencias y actividades particulares.

En Viale se celebra la Fiesta del Asado con Cuero Foto: UNO/Archivo

En ese sentido, mencionó también el resultado de la Fiesta Provincial de la Pesca del Armado, realizada en Santa Elena durante los primeros días de noviembre. Pese a las dificultades climáticas que obligaron a reprogramar algunas actividades, la celebración tuvo una buena respuesta y volvió a demostrar la capacidad de estos acontecimientos para generar desplazamientos y actividad económica.

“El destino que tenga ocupación va a ser por los eventos que tenga programados”, afirmó. Y consideró que las propuestas gastronómicas y populares vienen ganando protagonismo dentro de la oferta turística provincial.

Alternativas para el verano

Otro de los aspectos que atraviesa las expectativas del sector es la situación de los ríos y sus efectos sobre las playas, los campings y las actividades al aire libre. Acedo reconoció que las condiciones actuales generan algunas limitaciones, especialmente para los excursionistas que suelen trasladarse durante el día para disfrutar de las costas y los espacios recreativos.

Sin embargo, destacó que los destinos de la costa del Uruguay vienen trabajando desde hace meses para sostener su oferta y preparar alternativas ante posibles crecientes. Mencionó particularmente el caso de San José, donde ya se habían planificado diferentes propuestas para la temporada de verano, contemplando distintos escenarios vinculados al comportamiento del río.

Foto Gentileza/Federación te enamora

También resaltó el funcionamiento de los parques acuáticos y las inversiones que se están realizando para poner a punto estos espacios. Como ejemplo, mencionó el parque acuático de María Grande, cuya nueva administración trabaja para mejorar sus instalaciones de cara al inicio de la temporada.

Escapadas de un día

Acedo observó que este fin de semana largo que empieza estará atravesado además por la cercanía del fin de semana extralargo de diciembre, que habitualmente tiene una importante repercusión turística. Para Acedo, este factor también incide en las decisiones de quienes prefieren reservar sus recursos para realizar un viaje de mayor duración.

En este marco, puso el foco en los excursionistas, es decir, aquellas personas que viajan a otra localidad y regresan en el mismo día, sin utilizar servicios de alojamiento. Al respecto, subrayó que esos desplazamientos igualmente generan un movimiento económico importante. “Siempre generan movimiento económico. Sabemos la transversalidad de la actividad turística, que de una u otra manera en cada uno de los sectores comerciales genera un movimiento”, explicó.

Como ejemplo, mencionó el intercambio habitual entre Santa Elena y La Paz, cuyos habitantes se trasladan de una ciudad a otra para disfrutar de atractivos como las costaneras, la pesca, las playas y las termas. Si bien algunas de esas posibilidades están condicionadas actualmente, consideró que las escapadas de cercanía seguirán teniendo un papel dentro de la actividad.

Con la mirada puesta en los próximos meses, Acedo reconoció que la creciente puede reducir algunas de las actividades tradicionales vinculadas a playas y campings. Sin embargo, remarcó que el sector turístico entrerriano afronta el desafío de sostener la circulación de visitantes en un escenario económico complejo, apoyándose en la diversidad de propuestas de cada localidad. Así, para este fin de semana, las fiestas populares y el turismo de cercanía aparecen como los principales aliados de una actividad que busca mantener el movimiento y preparar el terreno para la temporada de verano.