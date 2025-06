Belgrano perdió en sus tres presentaciones en Rafaela

Los chicos de Belgrano no pudieron ante sus pares de La Crema.

No fue una buena jornada para los chicos Albicelestes que perdieron en sus tres divisionales ante sus colegas de La Crema, marcando un solo gol en tres partidos.

A primera hora se presentó la categoría Sub 13, la cual fue derrotada por 2 a 0. Posteriormente se produjo la caída más estrepitosa de la jornada en la Perla del Oeste Santafesino. La Sub 15 fue goleado por 5 a 0. Para concluir la tarde se presentó la categoría Sub 17. Los más grandes perdieron 3 a 1 –Román Ovín fue el autor del único gol del elenco paranaense–.

Por la séptima fecha del Torneo de Juveniles, el Mondonguero recibirá a Ben Hur. Si bien resta definir la fecha, está estipulado que se dispute el domingo 29.

Juega Gimnasia de Concepción del Uruguay

Este miércoles el otro equipo entrerriano que participa en el certamen, Gimnasia de Concepción del Uruguay, tendrá su compromiso de la sexta fecha. El Lobo se presentará en el predio Nicolás Losano de Sportivo Belgrano de San Francisco. La categoría Sub 13 jugará a las 12.30, la Sub 15 a las 14 y la Sub 17 a las 16.