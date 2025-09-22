Pepe Sánchez participará del Torneo de Suricatas

Pepe Sánchez, el base de la Selección Argentina que logró la medalla de oro en Atenas 2004, integrará el plantel +40 de Bahía Blanca.

Una reconocida figura del deporte mundial estará presente en el Torneo Internacional 25 Aniversario que se realizará en Paraná, del 29 de octubre al 2 de noviembre, con la organización de Maxibasquet Suricatas Club. Se trata de Juan Ignacio Pepe Sánchez , el base de la Generación Dorada.

El bahiense ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 y fue subcampeón del mundo en 2002, además de ser uno de los primeros basquetbolistas argentinos de esa camada en jugar en la NBA.

Pepe Sánchez integrará el plantel de Bahía Blanca y competirán en la categoría +40. La delegación estará compuesta por 15 personas entre jugadores y acompañantes. Por estos días desarrollan entrenamientos en el Dow Center, un centro de alto rendimiento en el que se inspiró Pepe Sánchez y pudo materializarlo con orgullo en su ciudad.

El coordinador del equipo es Ariel Escañuela, quien sobre el viaje a la capital entrerriana mencionó: “Vamos con intenciones de pasarla muy bien, competir y socializar también. Teníamos un par de opciones, pero elegimos el torneo de Suricatas, ya fui en otras oportunidades y se de la seriedad del mismo”.

También vendrá Hernán Jasen como DT, con pasado en Andino de La Rioja, Estudiantes y Weber Bahía, además de actuar por varios años en España (Gijón, Asefa y Cajasol Sevilla), además de Selección Argentina (2011).

Una parte de la “cuna del básquetbol” estará en el torneo de Suricatas. Un orgullo que no hace más que ratificar de que se trata de uno de los mejores torneos Maxi de Sudamérica y alrededores.

Una figura del fútbol podría estar en el Torneo Internacional de Suricatas

También podría sumarse (se confirmará en las próximas horas), el exfutbolista Rodrigo Palacio, quien fuera un delantero con una gran carrera actuando, entre otros, en Boca Juniors, Inter de Milán, Selección Argentina, siendo compañero de equipo de Lionel Messi en el subcampeonato del mundo de Brasil 2014. Ya retirado regresó a su otra pasión: el básquet.