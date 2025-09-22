La Municipalidad de Paraná continúa con las labores en el Arroyo Las Viejas.

Desde la La Municipalidad de Paraná se informó que continúa las tareas en el Arroyo Las Viejas. Esta vez se realizó la ampliación de la alcantarilla.

La Municipalidad de Paraná prosigue con el proyecto de sistematización, saneamiento y vinculación urbana del Arroyo Las Viejas continúa a buen ritmo y llegó a una nueva etapa. En esta instancia se trabajará en el curso de agua sobre calle Ambrosetti, interviniendo la alcantarilla de dicho sector.

Estas tareas tienen objetivos hidráulicos y la preparación de un nuevo espacio público de circulación.

“Es la última etapa del saneamiento del Arroyo Las Viejas, vinculado a la ampliación de la captación del lado sur de la obra, donde vamos a ejecutar una ampliación de la alcantarilla que pasa por debajo de la traza”, explicó el secretario de Planificación e Infraestructura, Eduardo Loréfice.

Con la intervención, se logrará aumentar la capacidad de conducción en el cauce del arroyo con un conducto de aproximadamente 12 metros cuadrados que se incorpora a los dos existentes.

Al mismo tiempo, se restituye el sistema de captación superficial del agua que circula por la calzada, con cuatro cámaras de captación.

Además, el funcionario agregó que “el saneamiento del Arroyo Las Viejas es fundamental para poder contar con la playa del Thompson en condiciones para este verano. Se han tomado muestras de agua a lo largo del proceso de obra y hemos notado una impresionante mejoría en ese sentido. Hoy se encuentran niveles aceptables como para poder habilitar la playa, con lo cual estamos muy satisfechos”.

Una vez finalizados estos trabajos, se realizará el ingreso al nuevo paseo, que se convertirá en un nuevo punto de circulación y dispersión para vecinos y turistas.

Para llevar adelante estos trabajos, será necesario realizar un corte total de tránsito en calle Ambrosetti, entre 3 de Febrero y Solanas, que se extenderá aproximadamente por 40 días.

Por tal motivo, se modifica temporalmente el recorrido de la Línea 1 de colectivo que transita por ese sector, quedando de esta manera: Ida: habitual, Francisco Soler, Av. Gdor. Raúl Uranga, rotonda, Ambrosetti, habitual. Vuelta: habitual, Blas Parera, Av. Circunvalación José Hernández, Av. Gdor. Raúl Uranga, Francisco Soler, habitual.