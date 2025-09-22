Uno Entre Rios | Ovación | Estudiantes

Estudiantes venció a Defensa y Justicia por el Torneo Clausura

Estudiantes derrotó 1-0 al Halcón en el estadio UNO-Jorge Luis Hirschi por la fecha 10 del campeonato, un juego correspondiente a la Zona A.

22 de septiembre 2025 · 21:13hs
Estudiantes fue local en La Plata.

Estudiantes supo sufrirlo y en vísperas a la revancha con Flamengo por Copa Libertadores logró derrotar 1-0 a Defensa y Justicia, victoria con gol de Rafael Delgado en contra que desató la euforia de un Estadio UNO que clamó por la Copa Libertadores y la remontanda ante el Mengao.

Estudiantes quedó tercero

El triunfo de la escuadra alternativa que presentó Domínguez también es crucial para las aspiraciones del Pincha en el Torneo Clausura, ya que se colocó en la tercera plaza con 15 unidades (misma cantidad que Barracas Central, que cuenta con mejor diferencia de gol) en la Zona A y a solo uno de distancia del líder Unión.

Estudiantes defensa Torneo Clausura Copa Libertadores
