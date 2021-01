belén automovilismo4.jpg

La Fórmula 1100 Bonaerense es una competencia zonal que se desarrolla en diferentes autódromos de la provincia.

Ya rondan por su mente las imágenes, el ruido de los motores, la bandera a cuadros blancos y negros de largada, se imagina la adrenalina de salir a la pista, eso que vivió desde niña cada domingo como televidente, en la comodidad de su casa y junto a su familia. Hoy vivirlo desde adentro es un sueño a punto de cumplirse.

En diálogo con UNO Belén explicó: "Ya cuento con la habilitación médica otorgada por el médico del Autódromo Mouras y la licencia firmada. En febrero me la darán en mano cuando realice la prueba de escape. Si Dios quiere este año estaré en la pista, todo depende del presupuesto, además en mi caso por tener discapacidad tenemos que ver el tema de las adaptaciones en tiempo y forma, la preparación del auto y de mi misma, porque es la primera vez que estoy en este deporte", dijo.

belén automovilismo2.jpg Belén Ameijenda tiene espina bífida y quiere hacer historia en el automovilismo

Belén es estudiante de Psicología, Periodista Deportiva y Community Manager: "No vengo de familia de pilotos aunque todos somos amantes del automovilismo. Desde que nací miraba el Turismo Carretera pero me decidí por la natación. Con el tiempo elegí como carrera Periodismo Deportivo y fue así como me acerqué al automovilismo. Una vez fui a cubrir el TC Mouras y vi a Juan María "Gatito" Nimo, quien tiene una discapacidad y corre en auto. Me dije, si él puede, nada me lo impide a mí, es una cuestión de actitud. Seré la primera de Argentina y no sabemos si no soy la primera de Latinoamerica. Estoy muy entusiasmada", relató.

Belén vive en el barrio porteño de Saavedra. Nacida el 20 de mayo de 1996, Belén Ameijenda tiene una afección mielomeningocele, mejor conocida como espina bífida.

Se trata de una mal formación congénita que se da en el embarazo, la cual puede traer múltiples secuelas dependiendo el lugar. Sobre la misma, nos cuenta lo siguiente: “Cuando nací los médicos le decían a mis papás que no iba a poder caminar y que iba a tener que usar silla de ruedas, y la realidad es que hasta el día de hoy siempre me manejé con bastones canadienses. Mi kinesióloga y mi traumatólogo me ayudaron a caminar y a salir adelante desde el primer día, independizarme y poder lograr todo por mí misma”.

belén automovilismo1.jpg

Sin plazos, pero con prisa

Belén decidió correr en 2019 y a mediados de 2020 se lo contó a un amigo que fue quien la llevo a un taller mecánico a probar un auto de fórmula. "Hoy ya estoy habilitada y pido a quien se quiera sumar como sponsor, para poder lograr mi sueño", invitó. Los patrocinadores o colaboradores que se quieran sumar pueden contactarse con Belén por Instagram: belu.honda.

La piloto espera dar el primer paso para que otras personas se animen a superar las barreras que le impidan cumplir sus sueños. "Confío en que esto hará que otras personas se entusiasmen. Ser la primera mujer en lograrlo implica una responsabilidad y es un orgullo poder representar a gente que no se anima a vincularse con el deporte", especificó.

belén automovilismo3.jpg

Otros casos

A nivel internacional hay un emblemático. Robert Kubica compitió durante la temporada 2019 en la Fórmula 1, con el equipo Williams. El polaco tuvo un accidente en una carrera de rally que le provocó un problema en una de sus manos. En Argentina, también está el caso de Juan María Nimo, quien de algún modo fue inspiración para Belén Ameijenda. Este piloto perdió la movilidad de las piernas tras un accidente hace varios años y actualmente compite en la categoría TC Mouras.