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Bayern Múnich golpeó en Madrid y se llevó ventaja ante el Merengue

El conjunto alemán venció 2-1 al Real Madrid en el Bernabéu por la ida de los cuartos de final y dejó abierta la serie de Champions League.

7 de abril 2026 · 18:08hs
Bayern Munich golpeó en Madrid y se llevó ventaja ante el Merengue.

Bayern Munich golpeó en Madrid y se llevó ventaja ante el Merengue.

Bayern Múnich dio el golpe en el Santiago Bernabéu al vencer 2-1 al Real Madrid en la ida de los cuartos de final de la Champions League. Con goles en momentos clave, el equipo alemán se llevó una ventaja importante, aunque el descuento de Kylian Mbappé mantiene la serie abierta.

El equipo alemán mostró solidez y eficacia para golpear en los momentos justos. Abrió el marcador a los 41 minutos por intermedio de Luis Díaz, tras una jugada colectiva que expuso las falencias defensivas del conjunto español.

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Apenas iniciado el complemento, Bayern volvió a golpear. Harry Kane amplió la diferencia con un potente remate que dejó sin respuesta al arquero rival y estiró la ventaja para los visitantes.

Bayern Munich golpeó en Madrid y se llevó ventaja ante el Merengue

Bayern real madrid 1
Bayern Munich golpeó en Madrid y se llevó ventaja ante el Merengue.

Bayern Munich golpeó en Madrid y se llevó ventaja ante el Merengue.

Real Madrid reaccionó con el correr de los minutos y logró descontar a los 74, cuando Kylian Mbappé apareció para marcar el 1-2 y mantener con vida al conjunto merengue de cara a la revancha.

En el tramo final, el equipo español empujó en busca del empate, pero se encontró con la seguridad de Manuel Neuer, clave con varias intervenciones para sostener el resultado.

De esta manera, Bayern se llevó un triunfo importante como visitante y ahora definirá la serie en Alemania con una leve ventaja, en una eliminatoria que promete seguir abierta hasta el final.

Arsenal pegó en el cierre y venció a Sporting Lisboa

El Arsenal consiguió una victoria clave al derrotar 1-0 a Sporting Lisboa con gol de Kai Havertz como visitante en la ida de los cuartos de final de la Champions League.

El partido fue parejo y disputado, con situaciones para ambos equipos pero sin efectividad en gran parte del desarrollo. Sporting comenzó mejor y generó las primeras chances, incluso con un remate al travesaño, mientras que el conjunto inglés fue creciendo con el paso de los minutos.

En el segundo tiempo, el trámite se mantuvo equilibrado, con defensas firmes y pocas oportunidades claras. Arsenal incluso llegó a marcar, pero el gol fue anulado por posición adelantada.

Cuando todo parecía encaminado a un empate sin goles, el equipo inglés encontró la diferencia en el tiempo agregado. Kai Havertz apareció para definir y sellar el 1-0 que le dio una ventaja importante de cara a la revancha en Londres.

Así, Arsenal golpeó en el momento justo y quedó mejor perfilado en la serie, mientras que Sporting deberá revertir la historia como visitante si quiere avanzar a semifinales.

Bayern Múnich Madrid Real Madrid Champions
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