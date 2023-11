Al finalizar la ceremonia, Fabián Prestofelippo, coordinador del complejo, dividió los grupos en varios sectores y culminaron la celebración con diversas disciplinas ante la atenta mirada de la familia que se acercó al complejo ubicado en la intersección de avenida Don Bosco y Gobernador Maya.

“Estoy orgulloso de lo que han logrado. Quiero agradecerles a los alumnos por elegir este puesto y a la familia que acompaña día a día para que sigan en busca de sus sueños”, se dirigió el exarquero de Patronato a todos los allí presentes.

Arqueros capitan celebró 5 años 1.jpg Complejo Cap1tán, aprendiz de arqueros, celebró cinco años de vida. Gentileza Jona El Pipa

“Cuando escuché cinco años del inicio me llevó a recordar los comienzos que se dieron en un complejo de fútbol 5. Se hizo un gran trabajo durante todo este tiempo y hoy la escuela tuvo que mudarse a un lugar más grande por la cantidad de concurrencia”, contó a Ovación Sebastián Bértoli.

Siguiendo con el hilo del crecimiento abrupto durante los años de trabajo, el excapitán de Patronato expresó: “El hecho representa a la masiva concurrencia. El crecimiento constante de la escuela es en base a trabajo y capacitación. El mensaje acá es claro, se forman arqueros y también personas. En ello hace mucho hincapié Fabián Prestofelippo, coordinador del complejo, junto a todo su equipo”.

“Me parece excelente el desafío porque es importante la formación deportiva, pero más aún la formación de valores, de lo que implica eso en la vida, en el deporte. Eso se inculca muy fuerte en la escuela”, agregó.

“Como padrino me representan y me siento orgulloso de todos ellos”, sentenció Bértoli.

“Es un puesto solitario. Un puesto distinto. No solo en la forma que nos vestimos, sino también en la forma de juego de un arquero. El que defiende el puesto bajo los tres palos debe tener resoluciones, a veces, hasta mucho más rápidas y de mejor toma de decisiones que un jugador de campo”.

“Errores van a existir siempre. Es importante el trabajo técnico y mental en un arquero para entender que los errores van a estar, pero hay que aceptarlos y corregirlos. Es el mejor camino para achicar el margen de error de un arquero”, contestó el exarquero de Patronato.

El exguardameta, además, contó a qué edad comenzó a tener entrenamientos específicos de arqueros. “Recién conocí o aprendí sobre un entrenamiento de arqueros a los 32 años cuando Patronato llegó a la B Nacional de ese entonces”, sentenció.

“El fútbol va mutando con el correr del tiempo y hoy el arquero tiene mucho más responsabilidades en cuanto al juego, más que nada con el pie. Si nos vamos a décadas atrás el arquero solo se dedicaba a atajar y hoy el 70 por ciento de las acciones de un arquero son con el pie. Por ello el entrenamiento se perfeccionó y llegó hasta esta posición”, agregó.

“El entrenamiento, además, no es solamente para tener buen juego de pie, sino que es importante en cuanto al posicionamiento, a la técnica para resolver situaciones, cómo levantarse, cómo resolver jugadas. Un montón de cuestiones que se trabajan día a día con un entrenador”, cerró Bértoli.

Arqueros capitan celebró 5 años.jpg Los arqueros presentes atentos a las palabras de Sebastián Bértoli, padrino de la instutición. Gentileza Jona El Pipa

Por otra parte, Alejandro Santillán, entrenador de arqueros de Patronato en la Primera Nacional, expresó sus mayores deseos para con los que defienden el buzo de guardameta.

“Que los chicos prefieran este puesto es un orgullo para todos los entrenadores de arqueros”, sentenció Santillán mientras destacaba la variedad de edad con la que cuentan en el complejo, que van desde los 4 años hasta los 40 y más.

“Que los chicos lo hagan con mucho amor y compromiso porque el puesto requiere eso”, agregó Alejandro, quien supo ser entrenador personal de Sergio Chiquito Romero, actual arquero de Boca Juniors y subcampeón del mundo con Argentina en el Mundial de Brasil 2014.

“La figura del entrenador de arqueros empezó a surgir hace aproximadamente 10 años. Hoy los clubes le dan mucho valor a nuestro trabajo, pero también siento que va de la mano con las grandes actuaciones de Sergio Romero en el Mundial de 2014 o el Dibu Martínez en Qatar 2022”, agregó.

Siguiendo con el tema de la innovación de los cuerpos técnicos y el acercamiento de los entrenadores de arqueros, Santillán contestó: “Seguimos trabajando constantemente para que se inculque el trabajo en el puesto. Tenemos que hacer valer la posición durante el día a día, con mucho compromiso y valor”.

“Aparte de estar con Patronato me he tomado el tiempo de ver varios encuentros de liga e infantiles y me sorprendió el nivel muy bueno de arqueros que hay en la ciudad”, cerró el entrenador de arqueros.