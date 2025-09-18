Básquet: sueño cumplido para el base Jerónimo González

El joven de 19 años, surgido de las inferiores de Paraná Rowing Club, disputará la Liga Argentina de básquet con Hindú de Córdoba.

El básquet de Paraná vuelve a ser noticia gracias al recorrido de uno de sus talentos jóvenes. Jerónimo González, con apenas 19 años, cumplirá un sueño que acarició desde que empezó a picar la pelota en el parquet del Paraná Rowing Club: disputar la Liga Argentina de Básquet, la segunda categoría del deporte a nivel nacional. Lo hará con la camiseta de Hindú de Córdoba, institución que este año confirmó su participación en el exigente certamen que reúne a 32 equipos de todo el país.

El desafío no es menor. El club cordobés se prepara para vivir una experiencia inédita en este nivel, con una fase regular que se extenderá hasta marzo de 2026 y un calendario cargado de viajes, intensidad y competencia de primer nivel. Pero la noticia tiene un condimento especial para Entre Ríos: uno de sus protagonistas será un joven que se formó íntegramente en Rowing, institución que celebró la noticia con orgullo en sus redes sociales.

“Orgullo de nuestra cantera, rumbo a la Liga Argentina”, publicó el PRC al anunciar la convocatoria de su exjugador. Y no es para menos: Jero representa la esencia de un proceso formativo que lo acompañó desde los 5 años, con una entrega que lo llevó a destacarse en cada etapa.

Los primeros pasos de Jerónimo González

El recorrido de González comenzó a los 5 años en las formativas de Rowing, cuando todavía alternaba entre el fútbol y el básquet. Con el correr del tiempo, la naranja pudo más que la redonda y el joven se dedicó de lleno al deporte que lo apasionaba. En el club paranaense transitó más de una década de formación, perfeccionándose en cada categoría y sumando experiencias que hoy reconoce como fundamentales en su crecimiento. “Fue el lugar que me dio las herramientas y la mentalidad para ser lo que soy ahora”, reconoció, en diálogo con UNO.

Jero González 6

La proyección lo llevó en 2024 a dar un paso más: vestir la camiseta de Sionista para disputar la Liga Federal, un torneo que lo puso frente a nuevos desafíos y lo acercó al profesionalismo. Fue un año intenso, de adaptación y aprendizajes, que terminaría abriéndole la puerta a su llegada a Córdoba.

El salto a Córdoba

La historia de Jero en Córdoba tiene matices de destino. Su primera intención fue probar suerte en clubes de jerarquía como Instituto y Atenas. Entrenó durante un mes en la Gloria, pero no se dio la posibilidad. En el Griego, la respuesta fue similar. Sin embargo, esas negativas lo llevaron de manera inesperada a Hindú, donde encontró un espacio ideal para seguir creciendo. “Me encontré con un club que vive del básquet, con un nivel mucho más intenso y con un roce distinto al que estaba acostumbrado en Paraná”, contó.

Jero González 3 Jerónimo González es jugador de Hindú de Córdoba.

La adaptación no fue sencilla, pero rápidamente entendió que estaba frente a un nuevo escalón en su carrera. Desde su llegada, González comenzó a entrenar con doble turno, ajustando su preparación al ritmo exigente de un club que se apresta a debutar en la Liga Argentina. Si bien todavía no se sumaron todos los refuerzos, el plantel ya entrena con la mirada puesta en el debut previsto entre el 3 y el 10 de noviembre.

Sueño cumplido

Para el base paranaense, integrar un plantel de la segunda división nacional significa dar un paso gigantesco en su carrera. “Es un sueño. Siempre quise jugar al nivel más alto posible, y se me dio de una manera inesperada”, señaló.

Jero González 5

El joven, que actualmente se desempeña como tercer base detrás de dos jugadores de jerarquía, asume el desafío con humildad. Su objetivo inmediato es aprender de jugadores con experiencia, absorber cada enseñanza y aprovechar el roce de una liga que lo obliga a mejorar día tras día. “No espero jugar 30 minutos por partido, pero sí aprender de los jugadores experimentados y mejorar cada día”, aseguró.

Deporte y estudio

Instalado en Córdoba, González también afronta el reto de combinar la vida académica con la deportiva. Cursa el primer año de sus estudios universitarios, aunque admite que el inicio de la pretemporada lo dejó exhausto. “Llego de entrenar y me duermo. No tuve tanto tiempo para estudiar, pero voy a intentar llevarlo de la mejor manera. Por suerte en esta parte del año no hay tanta carga horaria, pero al entrenamiento tengo que ir si o si”, confesó.

Jero González 4 Jerónimo González, de Paraná a Hindú de Córdoba.

Inspiración

Desde su experiencia, el paranaense no duda en dejar un mensaje para los más chicos que hoy entrenan en Rowing y sueñan con llegar lejos en el básquet. Su consejo es simple, pero profundo: “Esforzarse siempre, incluso en los días que no tengas ganas. Esos son los que más valen. Mejorar cada día, animarse y nunca tener miedo”.

Jero González 7

Agradecimientos

Jerónimo también resaltó el apoyo fundamental del gimnasio CED y de su papá, su gran compañero en este camino deportivo.