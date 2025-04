Básquet: Fiorella Bustos logró un cuádruple doble y Alaia Whaigandt un triple doble

UNO dialogó con ambas juveniles al respecto de lo sucedido en Santa Elena. Además, obtuvo el testimonio de la entrenadora Carina Rosales.

Alaia Whaigandt y Fiorella Bustos: historia en el básquet nacional

básquet san agustín femenino u15.jpg Alaia Whaigandt (izquierda) logró un triple doble y Fiorella Bustos (derecha) un cuádruple doble.

“Al partido lo viví normal. En el momento del juego no me di cuenta de lo que logré hasta que vi el sistema de las estadísticas. Lo considero un logro personal importante en mi carrera y me ayuda en el crecimiento en este deporte. La clave para lograr estas cosas es el entrenamiento, pero el que venimos teniendo desde hace unos años. Creo que somos el resultado de esos entrenamientos, de no tomarnos vacaciones y de prepararnos para disputar los torneos”, dijo Fiorella Bustos en sus primeras palabras.

Alaia Whaigandt, en tanto, se expresó: “También lo considero un gran logro para mi, y me motiva a seguir entrenando. Charlamos mucho antes de los encuentros y entrenamos mucho también. Antes de cada juego me motivo escuchando música mientras preparo el bolso”.

básquet san agustín femenino u15 2.jpg Fiorella Bustos, jugadora del Club Atlético San Agustín.

“El equipo juega un rol muy importante en estas actuaciones. Creo que nos conocemos mucho y eso suma en lo colectivo y en lo individual”, agregó Alaia.

En tanto, Fiorella sostuvo: “Somos un equipo casi completo, todas aportamos algo, y en los resultados queda demostrado”. Para cerrar, dijo: “Mi objetivo a largo plazo es superarme en todos los sentidos en el básquet. Me gustaría jugar profesionalmente”.

“El mío es superarme a mi misma en cada entrenamiento y partido. También tengo como meta ser jugadora profesional”, sentenció Whaigandt.

básquet san agustín femenino u15 1.jpg Alaia Whaigandt, jugadora del Club Atlético San Agustín

Por último, Carina Rosales complementó: “Fiorella es una jugadora que se desempeña bien en la cancha, muy completa y con su corta edad es muy madura. Lo que más destaco es su tranquilidad en el juego. Con respecto a Alaia, es una jugadora también muy completa, con poca talla, pero con mucha actitud. Son una influencia muy positiva para el equipo, ya tienen varios años entrenado y jugando juntas”.

“Hoy el club gira alrededor de la formación de jugadoras/es, entrenamos básquet , realizamos trabajos físicos en cancha y tenemos gimnasio donde también realizamos trabajos 2 veces a la semana. Desde hace unos años a esta parte venimos trabajando en formar personas por sobre todo. El básquet, en este caso, es el medio y creemos que entrenar y tener disciplina ayuda en el crecimiento personal de cada una/o de los chicos que integran la familia del Club Atlético San Agustín”, dijo, a modo de cierre, la entrenadora de la categoría U15 femenina en torno al entrenamiento y preparación del básquet en CASA.