Básquet: Ferro se impuso en una final ajustada y se consagró campeón

Ferro de San Salvador se consagró campeón de la Liga Provincial de Mayores 2025 al vencer 61-59 a Urquiza de Santa Elena y cerrar la serie final 3-1.

El Club Deportivo Ferrocarril de San Salvador se consagró campeón de la Liga Provincial de Mayores 2025, certamen organizado por la Federación de Básquet de Entre Ríos (FBER), al imponerse 61 a 59 como local frente a Urquiza de Santa Elena en el cuarto juego de la serie final, cerrando la definición con un 3-1.

El encuentro decisivo fue sumamente parejo e intenso durante los 40 minutos, con un desarrollo cambiante, donde los detalles terminaron inclinando la balanza a favor del conjunto “verde”, que alcanzó de esta manera su segunda estrella a nivel federativo, luego del título obtenido en el Pre Federal 2023.

La figura del partido fue Franco González, quien tuvo una actuación determinante con 25 puntos y 10 rebotes, bien acompañado por Lucas Nieto, autor de 17 unidades (5/5 en dobles y 7/8 en libres) y 11 recobres, siendo ambos claves en el tramo final del juego. Para la visita, lo mejor pasó por las manos de Ricardo Brite, con 17 tantos y 5 rebotes.

En una noche inolvidable para el básquet entrerriano, el partido se disputó ante un estadio colmado, con un notable acompañamiento de ambas hinchadas, que aportaron color, pasión y un clima de final acorde a la magnitud de la definición.

Gran campaña de Urquiza

Según consignó la Federación Entrerriana de Básquet (FEB), la ceremonia de premiación contó con la presencia del presidente de la Federación de Básquet de Entre Ríos, Julio Giménez, quien realizó la entrega de medallas a ambos equipos y posteriormente hizo entrega de la copa de campeón al capitán de Ferro, Cristian Gerard.

Mención especial para el entrenador Luciano Correa (44 años), quien logró su primer título provincial en la categoría Mayores. Para el DT concordiense fue su octava temporada dirigiendo en la Liga Provincial de Mayores, tras sus pasos por Capuchinos (3) y Sarmiento de Villaguay (2).

Desde la FEB se destacó "la gran campaña de Urquiza de Santa Elena, líder de la Fase Regular, equipo que permaneció 20 partidos invicto en la competencia y fue protagonista de un torneo de altísimo nivel, con un básquet sólido, intenso y aguerrido a lo largo de toda la temporada".