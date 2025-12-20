Uno Entre Rios | Ovación | Ferro

Básquet: Ferro se impuso en una final ajustada y se consagró campeón

Ferro de San Salvador se consagró campeón de la Liga Provincial de Mayores 2025 al vencer 61-59 a Urquiza de Santa Elena y cerrar la serie final 3-1.

20 de diciembre 2025 · 16:02hs
Básquet: Ferro se impuso en una final ajustada y se consagró campeón

El Club Deportivo Ferrocarril de San Salvador se consagró campeón de la Liga Provincial de Mayores 2025, certamen organizado por la Federación de Básquet de Entre Ríos (FBER), al imponerse 61 a 59 como local frente a Urquiza de Santa Elena en el cuarto juego de la serie final, cerrando la definición con un 3-1.

El encuentro decisivo fue sumamente parejo e intenso durante los 40 minutos, con un desarrollo cambiante, donde los detalles terminaron inclinando la balanza a favor del conjunto “verde”, que alcanzó de esta manera su segunda estrella a nivel federativo, luego del título obtenido en el Pre Federal 2023.

Ferro pegó primero en la final y se llevó un triunfazo en Santa Elena.

Ferro pegó primero en la final y se llevó un triunfazo en Santa Elena

Platense y Estudiantes jugarán en San Nicolás. 

Estudiantes y Platense definen el Trofeo de Campeones 2025

La figura del partido fue Franco González, quien tuvo una actuación determinante con 25 puntos y 10 rebotes, bien acompañado por Lucas Nieto, autor de 17 unidades (5/5 en dobles y 7/8 en libres) y 11 recobres, siendo ambos claves en el tramo final del juego. Para la visita, lo mejor pasó por las manos de Ricardo Brite, con 17 tantos y 5 rebotes.

En una noche inolvidable para el básquet entrerriano, el partido se disputó ante un estadio colmado, con un notable acompañamiento de ambas hinchadas, que aportaron color, pasión y un clima de final acorde a la magnitud de la definición.

LEER MÁS: Rocamora cerró el año con una victoria

Gran campaña de Urquiza

Según consignó la Federación Entrerriana de Básquet (FEB), la ceremonia de premiación contó con la presencia del presidente de la Federación de Básquet de Entre Ríos, Julio Giménez, quien realizó la entrega de medallas a ambos equipos y posteriormente hizo entrega de la copa de campeón al capitán de Ferro, Cristian Gerard.

Mención especial para el entrenador Luciano Correa (44 años), quien logró su primer título provincial en la categoría Mayores. Para el DT concordiense fue su octava temporada dirigiendo en la Liga Provincial de Mayores, tras sus pasos por Capuchinos (3) y Sarmiento de Villaguay (2).

Desde la FEB se destacó "la gran campaña de Urquiza de Santa Elena, líder de la Fase Regular, equipo que permaneció 20 partidos invicto en la competencia y fue protagonista de un torneo de altísimo nivel, con un básquet sólido, intenso y aguerrido a lo largo de toda la temporada".

Ferro Urquiza de Santa Elena final
Noticias relacionadas
El cerritense Julián Azaad no seguirá jugando.

Julián Azaad anunció su retiro del beach volley profesional

Franco Colapinto manifestó los problemas que mantuvo en la última temporada con el Alpine.

Franco Colapinto se mostró esperanzado con el nuevo Alpine

Junto al presidente de River, Stefano Di Carlo, el mediocampista Fausto Vera firmó su contrato.

River presentó a Fausto Vera: "Feliz de llegar al club más grande de Argentina"

Murió una leyenda del Nascar junto a su familia tras un accidente aéreo

Murió una leyenda del Nascar junto a su familia tras un accidente aéreo

Ver comentarios

Lo último

Cómo evitar las discusiones en las cenas familiares de Navidad

Cómo evitar las discusiones en las cenas familiares de Navidad

Se rindió un emotivo homenaje a Jorge Busti en Concordia

Se rindió un emotivo homenaje a Jorge Busti en Concordia

Básquet: Ferro se impuso en una final ajustada y se consagró campeón

Básquet: Ferro se impuso en una final ajustada y se consagró campeón

Ultimo Momento
Cómo evitar las discusiones en las cenas familiares de Navidad

Cómo evitar las discusiones en las cenas familiares de Navidad

Se rindió un emotivo homenaje a Jorge Busti en Concordia

Se rindió un emotivo homenaje a Jorge Busti en Concordia

Básquet: Ferro se impuso en una final ajustada y se consagró campeón

Básquet: Ferro se impuso en una final ajustada y se consagró campeón

Enersa y la Secretaría de Turismo promueven la instalación de cargadores eléctricos

Enersa y la Secretaría de Turismo promueven la instalación de cargadores eléctricos

CGE reafirma la continuidad de la educación superior en toda la provincia

CGE reafirma la continuidad de la educación superior en toda la provincia

Policiales
Vuelco en Ruta 131: una mujer resultó lesionada y fue trasladada al hospital

Vuelco en Ruta 131: una mujer resultó lesionada y fue trasladada al hospital

Ruta 14: un motociclista murió al chocar un guardarrail en Chajarí

Ruta 14: un motociclista murió al chocar un guardarrail en Chajarí

Federación: es grave el estado del menor rescatado inconsciente de una pileta de las Termas

Federación: es grave el estado del menor rescatado inconsciente de una pileta de las Termas

Villaguay: adolescente resultó herido en la frente mientras cazaba liebres

Villaguay: adolescente resultó herido en la frente mientras cazaba liebres

Gualeguaychú: violento asalto al hermano de exintendente

Gualeguaychú: violento asalto al hermano de exintendente

Ovación
Básquet: Ferro se impuso en una final ajustada y se consagró campeón

Básquet: Ferro se impuso en una final ajustada y se consagró campeón

Julián Azaad anunció su retiro del beach volley profesional

Julián Azaad anunció su retiro del beach volley profesional

Estudiantes y Platense definen el Trofeo de Campeones 2025

Estudiantes y Platense definen el Trofeo de Campeones 2025

River presentó a Fausto Vera: Feliz de llegar al club más grande de Argentina

River presentó a Fausto Vera: "Feliz de llegar al club más grande de Argentina"

Franco Colapinto se mostró esperanzado con el nuevo Alpine

Franco Colapinto se mostró esperanzado con el nuevo Alpine

La provincia
Se rindió un emotivo homenaje a Jorge Busti en Concordia

Se rindió un emotivo homenaje a Jorge Busti en Concordia

CGE reafirma la continuidad de la educación superior en toda la provincia

CGE reafirma la continuidad de la educación superior en toda la provincia

Paraná: abundantes lluvias en poco tiempo anegaron calles

Paraná: abundantes lluvias en poco tiempo anegaron calles

Las ventas navideñas toman envión gracias a las promociones y las cuotas

Las ventas navideñas toman envión gracias a las promociones y las cuotas

Concordia: advierten que las playas del perilago están sin guardavidas

Concordia: advierten que las playas del perilago están sin guardavidas

Dejanos tu comentario