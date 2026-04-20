Barracas Central y Belgrano no se sacaron ventajas Por la fecha 15 del campeonato, Barracas Central y Belgrano igualaron 0 a 0. El entrerriano Leonardo Morales fue expulsado en el Pirata. 20 de abril 2026 · 17:31hs

Barracas Central y Belgrano no abrieron el marcador.

Barracas Central y Belgrano empataron 0 a 0 en el Estadio Claudio Fabián Tapia, por la fecha 15 del Apertura, y no pudo asegurar su lugar en los playoffs. El conjunto de Ricardo Zielinski tuvo un par de situaciones claras, pero no las aprovechó.

A los 34 del complemento el Pirata se quedó con 10 luego de que el entrerriano Leonardo Morales tomara del pelo a Nicolás Capraro en un tiro de esquina y el árbitro Nicolás Lamonila lo expulsara tras revisar la acción en el VAR.

Barracas Central no pasó del empate ante Olimpia El lago Salto Grande vuelve a latir con los 21K

El Celeste está quinto en la zona B con 23 puntos a falta de dos jornadas, mientras que el Guapo trepó a la séptima posición, con 20 unidades, y por el momento desplazó a Racing a la novena posición (Gimnasia sería el 8°).