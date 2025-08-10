Uno Entre Rios | Ovación | Barracas Central

Barracas Central venció a Aldosivi y es líder de la Zona A

Con un doblete de Facundo Bruera y otro tanto del Toro Morales, Barracas Central derrotó 3 a 1 a Aldosivi que descontó a través de Tiago Serrago.

10 de agosto 2025 · 22:07hs
Barracas Central se impuso por 3-1 sobre Aldosivi y trepó a lo más alto de la Zona A de la Liga Profesional, superando a Estudiantes por diferencia de gol. La gran figura fue Facundo Bruera, autor de dos tantos y asistente del otro, convertido por Gonzalo Toro Morales. El descuento del Tiburón llegó a través de Tiago Serrago.

El Guapo no solo consiguió tres puntos vitales para su pelea interna por la clasificación a la Copa Libertadores —quedó a un solo punto de la zona de acceso en la tabla anual— sino que, de paso, le dio una mano a Boca, que necesitaba que ni Aldosivi ni Argentinos Juniors ganaran para no terminar la fecha en el último lugar.

Un primer tiempo dominado por el local

Desde el inicio, Barracas mostró mayor intensidad y control del balón. El trabajo en el mediocampo de Iván Tapia fue clave para abastecer a Bruera, que se movía con inteligencia entre los centrales rivales. La apertura del marcador llegó a los 30 minutos: un centro preciso de Tapia encontró la cabeza del goleador, que anticipó a la defensa y venció a Jorge Carranza con un frentazo potente para el 1-0 parcial.

Aldosivi intentó reaccionar, pero apenas tuvo aproximaciones aisladas y sufrió la falta de peso ofensivo en los últimos metros. La defensa local, firme y ordenada, mantuvo a raya a los marplatenses, que se fueron al descanso sin remates claros al arco.

Un complemento con goles y vértigo

La segunda mitad arrancó a puro vértigo. A los 2 minutos, Bruera volvió a ser protagonista: recibió dentro del área, giró y cedió para Gonzalo Morales, que definió con clase para estirar la ventaja a 2-0. Sin embargo, la respuesta del visitante no tardó: apenas dos minutos más tarde, Tiago Serrago capturó un rebote y puso el 2-1 que le devolvía esperanzas al equipo de Mariano Charlier.

Cuando el partido parecía entrar en una fase de paridad, Bruera volvió a aparecer. A los 12 minutos, el delantero se filtró entre los centrales tras una asistencia de Tapia y definió cruzado para sentenciar el 3-1, desatando la fiesta en la tribuna local.

Aldosivi buscó descontar a través de pelotas paradas, pero la defensa de Barracas, liderada por un sólido Gonzalo Paz, se mostró infranqueable. Iván Tapia, reemplazado en los últimos minutos, se retiró ovacionado por la hinchada.

Con esta victoria, Barracas Central se confirma como uno de los animadores del torneo, no solo por su presente en la tabla sino también por su capacidad para resolver partidos clave ante rivales directos. Aldosivi, en cambio, deberá reaccionar rápido para no complicarse en la parte baja y seguir soñando con la clasificación.

Paridad en Córdoba

Instituto y Platense terminaron empatados 1-1 en Alta Córdoba, en el encuentro por la cuarta fecha de la zona B del torneo Clausura. La Gloria lo ganaba desde los 18 minutos del primer tiempo por un tanto de Damián Puebla, pero sobre el final todo se le descontroló: Ronaldo Martínez puso con suspenso el empate en el complemento, cuando ya se jugaba el descuento, después de que el VAR revisara la acción y convalidara lo que había anulado. Minutos después el delantero puso el segundo pero en esta oportunidad fue invalidado por offside y ambos repartieron puntos.

Argentinos ganó en su casa

El Bichito de La Paternal consiguió su primera victoria en el presente Torneo Clausura de la Liga Profesional. Venció 1 a 0 a Unión con gol de Alan Lescano.

