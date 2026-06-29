Axel Kicillof en Entre Ríos: "Hoy la responsabilidad histórica es organizarse para ganar"

El peronismo de Entre Ríos tuvo un encuentro de dirigentes de toda la provincia encabezado por el ex diputado nacional Marcelo Casaretto y el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso. En tanto que el cierre de la jornada estuvo a cargo del gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof , quien a través de una videoconferencia dejó definiciones de alto impacto, marcadas por la autocrítica y un fuerte llamado a la construcción territorial sin disputas internas prematuras.

Kicillof no esquivó el análisis sobre el pasado reciente del espacio y lo vinculó directamente con el presente político del país: “Es un año de organización porque venimos de un gobierno que no funcionó, nuestro, y eso nos llevó también a que ahora gobierne Milei. Nosotros le tenemos que explicar, le tenemos que certificar al pueblo en su conjunto que somos una alternativa que va a revisar lo que hizo y va a proponer lo que se necesita para sacar al país de este pozo donde lo están metiendo”.

Y agregó: “No es ni siquiera este un año para lanzar campañas, para candidaturas o para disputas de ese tipo. Es un año de organización, de armado, de construcción y de estar al lado de quienes sufren. No es momento de perder el tiempo, no es momento de estar en chiquitajes; es momento de juntar voluntades, juntar militancias, juntar representatividades para llegar a 2027 con la alternativa política que le dé una salida a esta situación”.

Y añadió: “El objetivo central es ese, no puede haber cuestiones de miserias, ni de viejas prácticas, tenemos que ganar la elección y es nuestra responsabilidad y es nuestra razón histórica. La fuerza que puede articular una alternativa para dar vuelta a esta situación es el peronismo. Y obviamente, no alcanza solo con el peronismo, pero tiene que ser el peronismo el que conduzca”.

Más declaraciones

Durante la jornada el debate sumó más contenido político con la intervención de Javier Alonso, quien apuntó de manera directa contra los sectores del justicialismo que muestran pasividad o especulación frente al gobierno nacional: “Milei no puede ganar. Y en ese contexto tenemos que juntarnos todos los peronistas que queremos ganarle a Milei. Porque vieron que parece que hay peronistas que no quieren ganar la elección, nosotros queremos ganar la elección, le queremos ganar a Milei. Estamos convencidos de que le podemos ganar y estamos convencidos de que va a ser muy difícil gobernar. Por eso la importancia de organizarnos desde ahora”.

A su turno, Marcelo Casaretto fue el encargado de expresar el alineamiento de la dirigencia entrerriana con la figura del gobernador bonaerense de cara al escenario nacional: “Todos coincidimos en la necesidad de que Kicillof sea presidente de la nación, coincidimos en un proceso nacional”.

El ex legislador le propuso formalmente a Kicillof un esquema de trabajo continuo en la provincia: “Todos queremos provocar el desembarco de tu proyecto en Entre Ríos, así que nos gustaría charlar contigo personalmente para conformar una mesa de conducción generosa, amplia, representativa de todo Entre Ríos y después preparar tu llegada acá, con actividades en cualquier lugar de la provincia, donde somos gobierno o donde somos oposición”.

Hacia el cierre, Kicillof recogió el guante y validó la propuesta de la dirigencia entrerriana: “Tenemos que seguir profundizando. Hay que ampliar, nos van a tratar de señalar, de limitar, de poner piedras, pero la verdad es que estoy convencido de que tenemos la responsabilidad histórica de hacerlo porque la gente está sufriendo y la está pasando mal”.

Presencias en el encuentro

El cónclave exhibió un potente respaldo político y territorial a través de una comitiva que integró a diversos sectores institucionales de la provincia. Entre los asistentes se destacaron la intendenta de El Pingo, Laura Rupp, el intendente de Hernández, Luis Gaioli, el concejal de Nogoyá, Maximiliano Navarro, el referente del PJ de Nogoyá, Mauricio Follonier, y el presidente comunal de Rincón del Nogoyá, Marcelo Carrizo, quienes compartieron el espacio con legisladores en funciones como el senador provincial Víctor Sanzberro y el diputado provincial Enrique Cresto.

Asimismo, aportaron al debate dirigentes de amplia trayectoria institucional como el ex senador nacional Héctor Maya, la ex intendenta Claudia Monjo, el ex presidente de la Cámara de Diputados Ángel Giano, y los ex legisladores provinciales Juan José Albornoz, Nestor Loggio y Lucy Grimalt.

El armado se consolidó con la presencia de la secretaria del interior de Villa Paranacito, Vanina Sanson, la ex concejal de Paraná Mabel López, el referente del PJ paranaense Kinoto Vázquez, junto a Ceferino Tejeira y Santiago Rodríguez de Victoria, configurando un bloque representativo de los diferentes departamentos de la provincia.