Augusto Prono y su nueva faceta personal fuera del fútbol

La palabra de Augusto Prono

“Uno se tiene que reinventar, seguir trabajando y capacitarse y incursionar en otro ámbito más allá del ámbito futbolístico. Lo que me pasó a mí, me lesioné justo jugando en Gimnasia de Concepción del Uruguay, vi que en el fútbol, más allá de poder subsistir y estar bien, no iba a tener cierta relevancia, entonces a los 28 años opté por quizás dejar la carrera futbolística de lado y ahí sí, dedicarme más que nada a otra cosa, seguí dirigiendo., Estuve ocho años en las inferiores de AFA en Patronato hasta que llegó un momento que los números y la parte económica hicieron que me dedique más de lleno a otro rubro y no tanto al fútbol”, dijo Prono.

Luego agregó: “Estudié, me capacité, trabajé mucho tiempo en la inmobiliaria, muchos clientes, muchas horas caminadas, como quien dice, para empezar a tener resultados. Hoy, gracias a Dios, puedo decir que me va bien, que trabajo, que puedo crecer, pero bueno, todo requiere un cierto tiempo”.

“Los futbolistas por ahí son reacios a tener que salir a la calle y empezar de nuevo, pero bueno, cada uno va decidiendo lo que tiene que hacer, uno cuando es futbolista tiene todo, hasta parece fácil, después cuando sale del rubro del fútbol entiende que no es tan fácil ni encontrarse con ese dinero. Uno para cada 15 días en un hotel muy bueno, le acercan notas en un diario, entonces cuesta el tema de desprenderse de esa parte y saber que uno sale a la calle y hay que ser una persona armada, que trabaja, que gana su dinero a partir del esfuerzo y en eso más o menos consiste”, comentó.

Su paso por el fútbol, Prono dijo: “En Patronato jugué en definitiva cuatro años, jugué un año, después me fui un año a jugar a Juventud Unida de Gualeguaychú y después volví, ascendimos al año siguiente, perdimos la final el otro año y volvimos a ascender a la temporada siguiente, hasta cuando patronato ascendió al Nacional B, y ahí tuvimos varios lo que tuvimos que irnos y tomar otros caminos. Después retomé y volví al club en el 2015 como entrenador y dirigí en el 2015 hasta el 2022 en la parte de entrenador, algo que me apasiona, que me gusta mucho y que siento que lo puedo hacer bien, pero después uno tiene que salir y salir a la calle y querer progresar, y lamentablemente el fútbol formativo en muchos clubes tiene mucho por desarrollar y mucho por crecer. También iba implicado en lo que es la parte económica destinada a las divisiones inferiores, entonces no me pude atar a eso que tanto me gusta y tuve que dedicarme de lleno a la profesión”.

En lo que se refiere a su arranques Prono comentó: “Jugué en Unión, jugué tres años en inferior de AFA, y debuté en Primera y a los 15 días me tocó quedar libre, justo que hay una reestructuración grande en el club. Me dejaron libre con todo lo que es la carrera a los 21 años, quedar libre después de haber tenido el logro más grande que es para cualquier jugador en Primera. Pero bueno, uno de esos se va armando, se va siendo duro, se va siendo fuerte, y a partir de ahí empecé mi recorrido en Patronato, después en Juventud y en Gimnasia de Concepción, y también tuve un paso por Guaraní Antonio Franco en Posadas”.

“A los 28 años ya tuve un problema en la rodilla, aprovecho también para mencionar un amigo que ya no está, pero que en su momento me ayudó un montón a mí, que fue el doctor Claudio Gregorutti. Más allá del médico de Patronato, fue mi médico personal, era mi amigo, una gran persona, y siempre guardo los mejores recuerdos de él porque estuvo a mi lado en momentos difíciles, y más allá de lo deportivo, nunca me dio la espalda”, completó.

A la hora de reflexionar dijo: “La etapa de futbolista, a mí lo que más me ayuda en mi rubro es el hecho de acostumbrarse a que la derrota y la victoria son pasajeras, en el rubro inmobiliario uno tiene que revalidar todo el tiempo, a ver, un mes te fue bien, metiste 3, 4 operaciones y quizás en el mes siguiente no, y eso no tiene que desesperarlo, y eso cabe mucho con lo futbolístico, en el fútbol es igual, uno tiene la posibilidad de que quizás le vaya bien, y gana 2 o 3 partidos, y después viene la racha mala, y tiene que saber mantener los pies sobre la tierra, y saber que cuando estás allá arriba no hay que creérsela tanto, y cuando por ahí vienen las malas tener la fuerza para salir, y eso que yo tengo de futbolista me ayuda en todo el ámbito de la vida, en este caso en el rubro inmobiliario yo lo asocio con eso, por ahí es difícil cuando a uno se le cae una operación o cuando uno mete operaciones que uno se caiga y se frustre pero enseguida viene la parte relacionada al deporte que es la de salir adelante, la de seguir metiéndole más allá de todo, confiar mucho en el proceso, yo creo que hay algo que yo aprendí también como futbolista y como entrenador hay que confiar en los procesos, hay que confiar, hay que invertir hay que dar sin conocer quizás el resultado”.

“Hoy miro yo a Patronato en la Primera Nacional, y gracias a Dios hay como 10 o 12 jugadores que pasaron por divisiones inferiores, y eso es buenísimo pero eso no fue magia, esos fueron entrenadores que se levantaron temprano, que planificaron un trabajo, que le dedicaron tiempo que aconsejaron y ayudaron a jugadores a crecer entonces así como pasa esto ahora, invito a la gente de Entre Ríos, de Patronato, de todos los clubes de Paraná y de la provincia, que apuesten a las divisiones inferiores a ver, que un chico llegue inferiores no es casualidad es trabajo”, completó.

Agradecimiento a Patronato

“Cuando uno quiere tener algún negocio o un emprendimiento o algo, necesita ese negocio alimentarlo y darle cariño, y darle ocasión, y darle contención siento que hoy los técnicos inferiores en Patronato que fue la parte donde a mí me tocaba, no están siendo reconocidos tanto como tendrían que ser. Simplemente lo digo de un lado para mejorar. No es estar enojado con la gente ni nada de eso. Al contrario, siempre he sido el club de mi vida Patronato, dediqué casi 12 años de tiempo al club y siempre me he estado agradecido, es mi club de fútbol es Patronato de Paraná, por eso lo que digo, lo digo para mejorar”, finalizó.