Torneo Regional Amateur: Juventud Unida y Atlético María Grande mandan con puntaje ideal El Rojo de María Grande sorprendió a Atlético Paraná en el marco de la segunda fecha del Regional Amateur. Juventud Unida festejó en San Salvador.

Se disputó este fin de semana la segunda fecha de la primera fase del Torneo Regional Amateur. Dos representantes entrerriano conquistaron la totalidad de las unidades que disputaron: Atlético María Grande y Juventud Unida de Gualeguaychú.

El Rojo de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña sorprendió a Atlético Paraná al superarlo por 2 a 1 en el estadio Pedro Mutio en un juego correspondiente a la Zona 2 de la Región Litoral Sur. La visita sacó dos tantos de distancia en la primera etapa a través de Federico Müller y Leandro Figueroa. En el complemento el Gato descontó por intermedio de Lucas Comachi.

Por su parte, Juventud Unida superó en San Salvador a Unión y Fraternidad por 2 a 0 en una de las historias correspondiente a la Zona 3. El debutante Luis Rivarola anotó las dos conquistas del elenco del sur entrerriano. Resultados de la segunda fecha del Torneo Regional Amateur Zona 1 Unión (Crespo) 2 Sportivo Urquiza 0 Libre: Atlético Neuquén Zona 2 Atlético Paraná 1 Atlético María Grande 2 Libre: Cultural Aranguren Zona 3 Unión y Fraternidad 0 Juventud Unida 2 Parque Sur (Concepción del Uruguay) 2 Atlético Villa Elisa 0 Zona 4 Lanús (Concepción del Uruguay) 0 Recreativo San Jorge (Villa Elisa) 0 Libre: Achirense Zona 5 Defensores de Pronunciamiento 7 Barrio Nebel 0 Libre: Libertad Posiciones de la zona de los equipos entrerrianos Zona 1 Unión 3 Atlético Neuquén 1 Sportivo Urquiza 1 Zona 2 Atlético María Grande 6 Cultural Aranguren 0 Atlético Paraná 0 Zona 3 Juventud Unida 6 Parque Sur 3 Atlético Villa Elisa 3 Unión y Fraternidad 0 Zona 4 Lanús 3 Achirense 1 Recreativo San Jorge Zona 5 Defensores de Pronunciamiento 3 Libertad 3 Barrio Nebel 0