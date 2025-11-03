Uno Entre Rios | Ovación | Regional Amateur

Torneo Regional Amateur: Juventud Unida y Atlético María Grande mandan con puntaje ideal

El Rojo de María Grande sorprendió a Atlético Paraná en el marco de la segunda fecha del Regional Amateur. Juventud Unida festejó en San Salvador.

3 de noviembre 2025 · 10:26hs
El festejo de los futbolistas de Atlético María Grande en el estadio Pedro Mutio.

Prensa Atlético María Grande

El festejo de los futbolistas de Atlético María Grande en el estadio Pedro Mutio.

Se disputó este fin de semana la segunda fecha de la primera fase del Torneo Regional Amateur. Dos representantes entrerriano conquistaron la totalidad de las unidades que disputaron: Atlético María Grande y Juventud Unida de Gualeguaychú.

El Rojo de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña sorprendió a Atlético Paraná al superarlo por 2 a 1 en el estadio Pedro Mutio en un juego correspondiente a la Zona 2 de la Región Litoral Sur. La visita sacó dos tantos de distancia en la primera etapa a través de Federico Müller y Leandro Figueroa. En el complemento el Gato descontó por intermedio de Lucas Comachi.

Por su parte, Juventud Unida superó en San Salvador a Unión y Fraternidad por 2 a 0 en una de las historias correspondiente a la Zona 3. El debutante Luis Rivarola anotó las dos conquistas del elenco del sur entrerriano.

Resultados de la segunda fecha del Torneo Regional Amateur

Zona 1

Unión (Crespo) 2

Sportivo Urquiza 0

Libre: Atlético Neuquén

Zona 2

Atlético Paraná 1

Atlético María Grande 2

Libre: Cultural Aranguren

Zona 3

Unión y Fraternidad 0

Juventud Unida 2

Parque Sur (Concepción del Uruguay) 2

Atlético Villa Elisa 0

Zona 4

Lanús (Concepción del Uruguay) 0

Recreativo San Jorge (Villa Elisa) 0

Libre: Achirense

Zona 5

Defensores de Pronunciamiento 7

Barrio Nebel 0

Libre: Libertad

Posiciones de la zona de los equipos entrerrianos

Zona 1

Unión 3

Atlético Neuquén 1

Sportivo Urquiza 1

Zona 2

Atlético María Grande 6

Cultural Aranguren 0

Atlético Paraná 0

Zona 3

Juventud Unida 6

Parque Sur 3

Atlético Villa Elisa 3

Unión y Fraternidad 0

Zona 4

Lanús 3

Achirense 1

Recreativo San Jorge

Zona 5

Defensores de Pronunciamiento 3

Libertad 3

Barrio Nebel 0

