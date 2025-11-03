Se disputó este fin de semana la segunda fecha de la primera fase del Torneo Regional Amateur. Dos representantes entrerriano conquistaron la totalidad de las unidades que disputaron: Atlético María Grande y Juventud Unida de Gualeguaychú.
Torneo Regional Amateur: Juventud Unida y Atlético María Grande mandan con puntaje ideal
El Rojo de María Grande sorprendió a Atlético Paraná en el marco de la segunda fecha del Regional Amateur. Juventud Unida festejó en San Salvador.
El Rojo de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña sorprendió a Atlético Paraná al superarlo por 2 a 1 en el estadio Pedro Mutio en un juego correspondiente a la Zona 2 de la Región Litoral Sur. La visita sacó dos tantos de distancia en la primera etapa a través de Federico Müller y Leandro Figueroa. En el complemento el Gato descontó por intermedio de Lucas Comachi.
Por su parte, Juventud Unida superó en San Salvador a Unión y Fraternidad por 2 a 0 en una de las historias correspondiente a la Zona 3. El debutante Luis Rivarola anotó las dos conquistas del elenco del sur entrerriano.
Resultados de la segunda fecha del Torneo Regional Amateur
Zona 1
Unión (Crespo) 2
Sportivo Urquiza 0
Libre: Atlético Neuquén
Zona 2
Atlético Paraná 1
Atlético María Grande 2
Libre: Cultural Aranguren
Zona 3
Unión y Fraternidad 0
Juventud Unida 2
Parque Sur (Concepción del Uruguay) 2
Atlético Villa Elisa 0
Zona 4
Lanús (Concepción del Uruguay) 0
Recreativo San Jorge (Villa Elisa) 0
Libre: Achirense
Zona 5
Defensores de Pronunciamiento 7
Barrio Nebel 0
Libre: Libertad
Posiciones de la zona de los equipos entrerrianos
Zona 1
Unión 3
Atlético Neuquén 1
Sportivo Urquiza 1
Zona 2
Atlético María Grande 6
Cultural Aranguren 0
Atlético Paraná 0
Zona 3
Juventud Unida 6
Parque Sur 3
Atlético Villa Elisa 3
Unión y Fraternidad 0
Zona 4
Lanús 3
Achirense 1
Recreativo San Jorge
Zona 5
Defensores de Pronunciamiento 3
Libertad 3
Barrio Nebel 0