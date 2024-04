Asesinaron al expiloto de TC Carlos Garrido

Por lo pronto, el fiscal Alejandro Pellegrinelli y la comisaría distrital octava buscan elementos para orientar la investigación. De momento, el fiscal aguarda resultados de las tareas que la Policía Científica lleva adelante en el lugar.

Lo poco que pudieron reconstruir los investigadores es que, por la noche, un hombre que se identificó como el casero de esa propiedad llamó al 911 y aseguró que había sido atacado por intrusos y que, en ese contexto, había perdido la conciencia.

Es clave para la investigación la declaración del casero, quien fue trasladado al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) con algunas lesiones.

El hombre contó que, al recuperarse, pudo ver a Garrido a cuatro o cinco metros de la puerta de acceso a la vivienda, ya sin vida. En el HIGA se encuentra con custodia policial al menos hasta que declare ante el fiscal. Es que aun no está clara la relación entre ambos: una versión indica que recientemente habrían tenido una fuerte discusión.

Cuando la Policía llegó al lugar constató el fallecimiento del expiloto y solicitó la presencia del Cuerpo Médico Forense de la Policía Científica, cuyos especialistas establecieron, en una primera inspección, que Garrido presentaba dos severos traumatismos de cráneo, uno en la nuca y otro sobre el rostro, lo que indicaría que fue asesinado a golpes.

En tanto recogían indicios en la escena del crimen, y testimonios de allegados al ex piloto, los investigadores no descartan hipótesis sobre lo que pudo haber ocurrido en la casaquinta, en la que no habría faltantes.

Garrido debutó en el TC a fines de la década del '80, con la marca Chevrolet, con la que se convirtió en referente con el correr de los años. En 1997 obtuvo sus únicas dos victorias en la categoría, ambas en el Autódromo de Buenos Aires. Anteriormente había sido campeón de TC del Sudeste en tres años consecutivos.

En la actualidad, el excorredor formaba parte del equipo de Comisarios Deportivos de la Asociación Corredores de Turismo Carretera. Fiscalizaba las carreras de TC, TC Pista, TC Mouras y TC Pista Mouras.