Argentina tiene todo listo para el Mundial de Sóftbol Sub 18.

Argentina, número 1 del ranking mundial, integrará el Grupo B de la Copa Mundial, junto con Israel, Japón, Nueva Zelanda, Estados Unidos y Venezuela. Los 12 equipos saldrán al campo el día inaugural (11 de noviembre). Por su parte, Argentina jugará contra Israel en la tercera aparición del europeo en la competición (jugaron en 2001 y 2016).

El calendario de partidos de nuestro equipo en la fase de grupos es el siguiente (hora de nuestro país): 11 de noviembre, a las 14.30 vs. Israel; 12 de noviembre, a las 21 vs. Japón; 13 de noviembre, a las 19 vs. Nueva Zelanda; 14 de noviembre, a las 15 vs. Estados Unidos y 15 de noviembre, a las 15 vs. Venezuela. En el Grupo A jugarán Australia, Canadá, Colombia, República Checa, México y Singapur. Los tres primeros de cada zona avanzarán a la Super Ronda, arrastrando los resultados entre sí. Los juegos de esta fase se disputarán el 16 al 18 de noviembre. Los dos primeros de la Super Ronda jugarán la final el 19 de noviembre, mientras que segundo y tercero jugarán por la medalla de bronce.

Argentina, que se consagró Campeón Mundial Juvenil en 2012 y 2014, finalizó en el cuarto puesto en la última edición de esta competencia, disputada en Palmerston North, Nueva Zelanda, en febrero de 2020.

Este torneo será la segunda Copa Mundial de sóftbol que se juegue en México. En 1966, se celebró en la Ciudad de México con 11 naciones participantes.