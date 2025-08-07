Uno Entre Rios | Ovación | Argentina

Argentina se recuperó, le ganó a Checa y dio un paso importante para la clasificación

La Selección Argentina de sóftbol le ganó 7 a 0 a República Checa en los Juegos Mundiales que se disputan en Chengdú, China.

7 de agosto 2025 · 18:36hs
Argentina se recuperó

Argentina se recuperó, le ganó a Checa y dio un paso importante para la clasificación.

Tras su estreno con derrota, la Selección Argentina de sóftbol se recuperó y, en su segunda presentación, superó a República Checa por 7 carreras a 0 en su segunda presentación en los Juegos Mundiales que se están disputando en Chengdú, China.

El seleccionado nacional, con una importante cantidad de jugadores paranaenses, se recuperó de su dura derrota por 3 a 2 sobre Venezuela en el estreno del equipo en este magno certamen.

En la mañana bien temprano de este jueves, Argentina tuvo una sólida labor y ganó por 7 a 0, sumando su primera victoria en el certamen.

Argentina se recuperó y le ganó a Checa

Softbol argentina 1
Argentina se recuperó, le ganó a Checa y dio un paso importante para la clasificación.

Argentina se recuperó, le ganó a Checa y dio un paso importante para la clasificación.

Este viernes a las 2 de la mañana (horario de nuestro país), Argentina se enfrentará a Japón, en otro exigente encuentro. Argentina deberá ganar para asegurarse la clasificación a la siguiente ronda.

Los Juegos Mundiales, en Sóftbol, participan 8 selecciones repartidas en dos grupos de 4 equipos. En cada grupo clasifican los primeros dos.

Juegos Mundiales de sóftbol

El softbol masculino regresa al escenario de los Juegos Mundiales después de aparecer por primera vez en la edición inaugural en Santa Clara, California, en 1981. Ahora, 44 años después, el deporte está de regreso como una de las competencias clave en este evento multideportivo global.

Un total de ocho equipos masculinos y ocho femeninos, con 240 atletas, compiten en Chengdu.

El torneo de sóftbol es también el evento más largo del calendario de los Juegos Mundiales, con una duración de 10 días y 40 partidos. El partido por la medalla de oro masculina está programado para el 10 de agosto, mientras que la competición femenina se celebrará del 13 al 17 de agosto .

Argentina sóftbol República Checa China
