Argentina sacó ventajas en la Copa Davis

Tomás Etcheverry y Francisco Cerúndolo le dieron a Argentina los dos primeros puntos en la serie que protagoniza ante Países Bajos.

12 de septiembre 2025 · 14:07hs
Argentina abrió la serie de Copa Davis que protagoniza ante Países Bajos con dos victorias. En primer instancia Tomás Etcheverryse impuso ante Jesper de Jong, por 6-4 y 6-4, en la ciudad neerlandesa de Groningen. Luego, Francisco Cerúndolo superó a Botic van de Zandschulp por 7-6 y 6-1.

“Estoy contento por darle el primer punto a la Argentina y disfruto mucho de la Copa Davis”, destacó el segundo singlista del equipo. Y respecto a De Jong, analizó: “Sabía que le iba a pesar que sea su primer partido en Copa Davis y me pude agarrar de eso -en los momentos clave-. En este deporte, si estamos tranquilos, después se hace fácil”.

La llave entre naranjas y albicelestes se definirá al mejor de cinco puntos. Tras los dos duelos de singles de este viernes, el sábado comenzará con el dobles que protagonizarán, si los capitanes no sorprenden, con Horacio Zeballos (5° ranking dobles) y Andrés Molteni (19°) ante la dupla Sander Arends (23°) y Sem Verbeek (48°). Tras eso, los singlistas volverán a la cancha para cerrar la serie.

Por un lugar en la Final 8 de la Copa Davis

La serie entre Países Bajos y Argentina definirá una de las ocho plazas del Final 8 de Bolonia, a disputarse en el próximo noviembre. Italia, vigente campeón y organizador del tramo de cierre del certamen, espera en ese selecto grupo, mientras que los restantes siete participantes se definen en llaves mano a mano durante este fin de semana.

Esta modalidad de competencia, incorporada por la Federación Internacional de Tenis (ITF, por sus siglas en inglés), recuerda a la vieja Copa Davis, donde todas las instancias se definían en series 1 vs. 1.

¿Cómo le fue a Argentina en la Copa Davis 2024?

El año pasado, el por entonces combinado conducido por Guillermo Coria se metió entre los mejores ocho en la disputa por la Ensaladera de Plata y cayó a manos del posterior campeón, con un Jannik Sinner encendido y que tuvo que ir al rescate de sus compañeros en el dobles que terminó cerrando aquella serie. Este año, bajo la conducción de Javier Frana, Los Halcones buscan crecer en el certamen por equipos más importante del tenis mundial.

