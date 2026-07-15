Argentina e Inglaterra, una semifinal con historia: la Scaloneta va por otro paso hacia la gloria

En Atlanta, la Selección Argentina enfrentará a las 16 a Inglaterra por un lugar en la final del Mundial 2026, en un duelo cargado de simbolismo y recuerdos.

La Selección Argentina vuelve a encontrarse con su historia. Este miércoles, desde las 16, la Scaloneta disputará una de las semifinales más esperadas del Mundial 2026 cuando enfrente a Inglaterra en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, con el objetivo de conseguir un lugar en la final y defender la corona obtenida en Qatar 2022.

No se trata de un partido más. El cruce entre argentinos e ingleses es uno de los clásicos más emblemáticos del fútbol mundial. Un enfrentamiento atravesado por capítulos inolvidables dentro de la cancha y por un contexto histórico que inevitablemente reaparece cada vez que ambas selecciones se encuentran.

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Cuarenta años después del legendario duelo de México 1986, donde Diego Armando Maradona escribió una de las páginas más gloriosas del fútbol con la "Mano de Dios" y el considerado mejor gol de la historia de los mundiales, Argentina e Inglaterra vuelven a cruzarse en una instancia decisiva.

Messi, ante un rival que le faltaba

La semifinal también tendrá un condimento muy especial para Lionel Messi. A los 39 años y disputando su sexto y último Mundial, el capitán argentino jugará por primera vez frente a Inglaterra.

Paradójicamente, el único gigante europeo que nunca había enfrentado en una Copa del Mundo será justamente el rival que tendrá delante en una semifinal. Una cita que completa su extraordinaria carrera con la camiseta albiceleste.

Messi llega como una de las grandes figuras del certamen, con ocho goles en seis partidos, siendo determinante una vez más para un equipo que volvió a sostenerse en su liderazgo futbolístico y emocional.

El rosarino está apenas a dos encuentros de cerrar definitivamente su historia mundialista. Después del choque frente a Inglaterra solo le quedará disputar la final o el partido por el tercer puesto, poniendo punto final a una carrera irrepetible en los mundiales.

Un camino lleno de sufrimiento

Argentina arriba invicta a esta instancia, aunque lejos de haber recorrido un camino sencillo.

Luego de superar con autoridad la fase de grupos, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni tuvo que afrontar tres eliminatorias extremadamente exigentes. Cabo Verde, Egipto y Suiza llevaron al límite al vigente campeón del mundo, que consiguió avanzar siempre sobre el cierre de los encuentros.

La Scaloneta mostró carácter, personalidad y una enorme fortaleza mental para resolver partidos complejos cuando el funcionamiento colectivo no alcanzaba.

Más que brillo futbolístico, Argentina exhibió convicción, jerarquía individual y una mística que volvió a aparecer en los momentos decisivos.

Inglaterra, otro gigante del fútbol

Del otro lado estará una de las selecciones más poderosas del planeta.

Inglaterra llega respaldada por un plantel repleto de figuras internacionales y con la intención de volver a disputar una final mundialista, algo que no consigue desde el título obtenido en 1966.

Los ingleses representan un desafío de máxima exigencia para el conjunto argentino, tanto por su potencial ofensivo como por la solidez que mostraron a lo largo del campeonato.

Será un duelo de estilos, de historias y de candidatos, donde cualquier detalle puede inclinar la balanza.

Un partido atravesado por la historia

Aunque los protagonistas insisten en separar el fútbol de cualquier otro contexto, resulta imposible ignorar la carga simbólica que acompaña cada enfrentamiento entre Argentina e Inglaterra.

La Guerra de Malvinas de 1982 permanece muy presente en la memoria colectiva de los argentinos, al igual que el recuerdo permanente hacia los veteranos y caídos en el conflicto.

Sin embargo, tanto Lionel Scaloni como los propios futbolistas fueron claros durante toda la previa.

"Es solo un partido de fútbol", expresó el entrenador apenas quedó confirmado el cruce, dejando en claro que dentro del campo de juego únicamente estará en disputa un lugar en la final del Mundial.

Los actuales jugadores de ambos seleccionados ni siquiera habían nacido durante el conflicto bélico, aunque saben perfectamente el significado que este enfrentamiento tiene para millones de hinchas.

Atlanta, escenario de una semifinal histórica

El Mercedes-Benz Stadium ofrecerá un marco imponente para uno de los partidos más convocantes del torneo.

Miles de argentinos llegaron durante los últimos días a Atlanta para acompañar al seleccionado, generando un clima de enorme expectativa en las calles de la ciudad estadounidense, donde los simpatizantes comenzaron a mezclarse con los hinchas ingleses.

Pese al intenso calor del verano norteamericano, el estadio contará con su techo retráctil cerrado para mantener una temperatura adecuada, aunque el ambiente promete convertirse en una verdadera caldera.

Scaloni apuesta por su equipo de confianza

Para afrontar semejante compromiso, Lionel Scaloni volvería a apostar por la base que viene sosteniendo al equipo durante todo el Mundial.

Con Emiliano Martínez como garantía en el arco, una defensa liderada por Cristian Romero y Lisandro Martínez, un mediocampo equilibrado con Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister, toda la responsabilidad ofensiva recaerá nuevamente sobre Lionel Messi y Lautaro Martínez.

El objetivo será recuperar mayor fluidez en el juego y evitar los sufrimientos que marcaron las últimas presentaciones.

La ilusión intacta para Argentina

Argentina está otra vez entre los cuatro mejores del mundo. Después de conquistar Qatar 2022, la Selección vuelve a quedar a apenas dos partidos de otro título mundial.

El equipo de Scaloni demostró durante todo el ciclo que sabe convivir con la presión y responder en los momentos decisivos. Esa fortaleza será nuevamente puesta a prueba frente a un rival histórico.

Por un lugar en la final, por seguir defendiendo el título y por regalarle a Lionel Messi una nueva oportunidad de pelear por la Copa, la Scaloneta afrontará un partido destinado a quedar grabado en la memoria futbolística.

Atlanta será escenario de otro capítulo de una rivalidad que atraviesa generaciones. Argentina e Inglaterra vuelven a encontrarse con un boleto a la final en juego y con la promesa de escribir una nueva página en la historia de los Mundiales.

Probable de Argentina

E. Martínez; N. Molina, C. Romero, L. Martínez y N. Tagliafico; R. De Paul, L. Paredes, E. Fernández, A. Mac Allister; L Messi y L. Martínez. DT: Lionel Scaloni

Probable de Inglaterra

Jordan Pickford; Reece James o Djed Spence, Ezri Konsa, Marc Guéhi, Nico O’Reilly; Declan Rice, Elliott Anderson; Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane. DT: Thomas Tuchel.

Datos

Hora y TV: 16 - DSports / TyC Sports

Estadio: Atlanta Stadium.

Arbitro: Ismail Elfath (EEUU).

Historial de Argentina vs. Inglaterra

Teniendo en cuenta partidos por competiciones o amistosos, en total se enfrentaron en 14 oportunidades con un saldo a favor de los europeos:

Argentina ganó tres partidos

Inglaterra se impuso en seis oportunidades

Terminaron empatados cinco veces

El historial de Argentina vs- Inglaterra en Mundiales