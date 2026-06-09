Nueve de cada 10 personas creen que Argentina ganará los tres partidos de la fase de grupos

El apoyo a la Selección Argentina de Fútbol es casi unánime en todo el país. Para el debut ante Argelia, el marcador más elegido es el 2 a 0, que supera el 40%.

Nueve de cada diez usuarios creen que Argentina ganará los tres partidos de la primera fase de grupos. Para el debut ante Argelia, el marcador más elegido es el 2 a 0, que supera el 40%. En el partido ante Austria, el mismo resultado lidera con el 30%, mientras que para el encuentro ante Jordania la mayoría se inclina por un 3 a 0 a favor del seleccionado argentino.

A semanas de su lanzamiento, la experiencia gratuita de Mercado Pago ya superó los 2.3 millones de usuarios y más de 60 millones de resultados completados. Los datos revelan cómo se vive el torneo provincia por provincia, qué marcadores elige la gente y el costado más social de la experiencia.

Fixture 2026, la experiencia gratuita de Mercado Pago para vivir la pasión por el fútbol durante el torneo de selecciones, registró más de 2.3 millones de usuarios argentinos que cargaron en conjunto 60 millones de resultados desde la app. El optimismo en torno a la celeste y blanca es casi unánime.

Perspectivas

Santa Cruz, Mendoza, Neuquén, San Juan y Catamarca registran los porcentajes más altos de confianza en el triunfo argentino en los tres partidos de la fase de grupos, con valores que rondan el 97% en cada cruce. Esperanza para los resultados de Brasil, cautela para Uruguay y México. Para esta primera fase de grupos, los argentinos consideran que Brasil tiene altas chances de ganar -con el 82%- pero son más cautelosos con Uruguay (59%). En el caso de México, son más escépticos: el 74% cree que el anfitrión gana su primer partido ante Sudáfrica, pero los números bajan en los siguientes cruces.

El grupo de los menos favorecidos. Cabo Verde, Curazao y Haití son las selecciones con peor perspectiva según los usuarios argentinos: en promedio, el 84%, el 82% y el 74% de los resultados cargados anticipan una derrota para cada juego de estas selecciones. La función de grupos también muestra el carácter social que tiene la experiencia para los usuarios argentinos, en el que ya se han creado miles de grupos privados para competir entre amigos, familia y compañeros de trabajo. Entre los términos más usados para nombrarlos resalta "mundialito”, "familia", “la cuarta”, “los pibardos” y “la banda”. Fixture 2026 está disponible en Argentina, Brasil, México y Uruguay.