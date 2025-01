Aranzazú Osoro Ulrich de Paraná al mundo

Osoro compartió con UNO su experiencia tras un año competitivo que incluyó un Mundial y competencias en Estados Unidos. También destacó la importancia de desconectar durante su visita a Paraná, donde siente el apoyo y crecimiento del deporte.

La joven entrerriana después de nueve años en Barcelona, se siente como en casa y valora la profesionalización del padel en Argentina y siente que se esta por buen camino. Este sábado parte rumbo a Europa para una larga temporada.

Aranzazú Osoro Ulrich.jpeg Con la paranaense Aranzazú Osoro Ulrich, Argentina es semifinalista del Mundial de Pádel.

La palabra de Aranzazú Osoro Ulrich

Aranzazú Osoro Ulrich dijo a UNO: “La verdad que siempre venir a Paraná está bueno porque desconecto, es el único momento del año donde puedo desconectarme de todo, puedo apagar el teléfono y disfrutar un poco de los días, así que acá vinimos a casa”.

Luego aseveró: “Creo que fue un año muy positivo a nivel deportivo, empecé un poquito de menos a más, fueron muchas semanas, ya te digo, arranqué un poco floja, pero bueno, durante todas esas semanas me permitieron ir agarrando un poco de ritmo para así terminar la temporada de la mejor manera posible y la verdad que fue muy bien”.

Sobre lo que se viene dijo: “Ya arranqué la pretemporada esta semana acá (en Paraná) y la continúo en Barcelona. Ya llevo nueve años viviendo en Barcelona. La adaptación a España fue bastante rápida porque tenía que ser rápida para poder empezar a trabajar y poder empezar a generar dinero; y ahora puedo decir que ya es mi segundo hogar, ya lo siento como mi casa y tengo amigos que son familia, así que sí, ya me siento un poquito más de allá de acá.

Aranzazú Osoro Ulrich, es hija del gran arquero de los años 70 en Patronato y en otros equipos, la Pipa Osoro y tienen una gran relación no solo por el amor a un deporte, sino también por las vidas que eligieron. “Mi papá va todos los años, ya hace 3 años que viene de manera seguida. Creo que al final nunca voy a dejar de ser la hija de él, porque al final también me gusta, creo que él dejó un legado muy pesado y muy importante y creo que yo en otro deporte, porque con los pies no se me da igual que con las manos (sonrió), y yo pude agarrar ese legado y lo pude continuar. Creo que está buenísimo que nos conozcan a los dos, a cada uno por sus méritos y que no conozcan como la hija de o el padre de, sino como un legado que continuó en deportes diferentes pero a paso firme y profesional, que eso es muy difícil en las familias”.

Junto a su padre

Aranzazú Osoro Ulrich con el padre.jpg Aranzazú Osoro Ulrich junto a su padre, La Pipa . Sebastian Benitez / UNO

La Pipa en 1967 fichó para Atlético Paraná y debutó en el arco. Jugó para Sportivo Italiano, y en 1972 vistió la camiseta de Patronato. Es considerado uno de los mejores arqueros de la provincia

En cuanto al momento del deporte Aranzazú aseveró: “Creo que el padel , a nivel internacional está creciendo, pero el otro día me sorprendió mucho en el mini-evento que hicimos junto a otros jugadores paranaenses, la cantidad de gente que vino, la cantidad que se sumó a vernos. Que se haya tomado un minuto de su tiempo que es muy valioso, hoy en día cuesta mucho todo y que se haya tomado ese minuto, ese tiempo para venir a vernos, disfrutar con nosotros. Quiere decir que el padel está creciendo a pasos agigantados. Los clubes lo están intentando profesionalizarse cada vez más y eso se agradece y quiero darles la enhorabuena a todos los clubes de Paraná porque están poniendo mucha onda, agradecen mucho que vayamos nosotros y para mí esto es un placer”.

“Creo que fue el primer deporte que pudo abrir sus puertas luego del Covid entonces eso le generó muchos seguidores y a raíz de eso creo que fue donde vuelve a haber el boom, nada más que este boom no es tan parecido al del 90 sino que este boom viene con paso firme”, dijo la paranaense de 28 años.