APB: Unión de Crespo, el último pasajero a los playoffs

El Cervecero obtuvo el último pase a cuartos de final del Torneo Clausura de la APB al derrotar a San Martín en el cierre de la fase regular.

7 de noviembre 2025 · 12:32hs
APB: Unión de Crespo, el último pasajero a los playoffs

Unión de Crespo obtuvo la victoria necesaria para avanzar a los playoffs del Torneo Clausura de Primera División A que organiza la Asociación Paranaense de Básquet (APB). En el cierre de la fase regular derrotó como visitante a San Martín por 68 a 57.

Con este resultado, el Cervecero finalizó la fase regular en el octavo lugar. Mientras que el elenco de barrio Gazzano se despidió del certamen en el último escalón de las posiciones.

Clausura APB: Ciclista le ganó a Olimpia y sueña con la segunda posición

Clausura APB: Ciclista le ganó a Olimpia y sueña con la segunda posición

Recreativo tendrá ventaja deportiva en los cruces de playoffs

APB: Recreativo se aseguró el primer puesto del Torneo Clausura

Unión enfrentará en cuartos de final a Recreativo. El Bochas se adueñó del primer puesto al conquistar todos los encuentros que disputó. Solo resta definir quién se va a quedar con el segundo lugar de la tabla de posiciones para conformar los duelos de playoffs. Sionista y Ciclista buscarán quedarse con el segundo puesto.

Todo se definirá cuando Recreativo y Ciclista se enfrenten en el encuentro pospuesto días atrás. Actualmente, Sionista está segundo con 21 puntos y Ciclista se encuentra tercer con 20 puntos. Si el Verde le gana a Recreativo se quedará con el segundo escalón. Si pierde, será el Centro Juventud el escolta del Bochas y los dirigidos por Mariano Passadores terminarán en el tercer lugar.

Posiciones del Torneo Clausura de la APB

1º Recreativo 22

2º Sionista 21

3º Ciclista 20

4º Olimpia 20

5º Talleres 19

6º Estudiantes 19

7º Quique 18

8º Unión 18

9º Paracao 17

10º Rowing 16

11º Echagüe 14

12º Patronato 14

13º San Martín 13

APB Playoffs Unión de Crespo
