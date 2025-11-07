Uno Entre Rios | La Provincia | Villa Urquiza

Villa Urquiza: figura negra con ojos brillantes fue captada en un campo

¿Figura real o truco de IA? El registro muestra una silueta inmóvil en la oscuridad… y unos ojos que parecen seguir la cámara. Ocurrió en Villa Urquiza

7 de noviembre 2025 · 08:16hs
¿Figura real o truco de IA? Una presunta figura negra con ojos brillantes fue captada por un vecino en una zona rural de Villa Urquiza, la noche del jueves. El video ya genera polémica: algunos aseguran que es una entidad real, mientras otros dicen que es una creación con inteligencia artificial.

El registro muestra una silueta inmóvil en la oscuridad… y unos ojos que parecen seguir la cámara.

Una filmación se volvió viral en las últimas horas en Villa Urquiza, generó desconcierto y temor entre los vecinos. En el video se observa una figura extraña, con movimientos inquietantes y ojos intensamente brillantes, que parecen resplandecer en la oscuridad.

El material fue registrado en una zona cercana a los campos que rodean la localidad, durante la noche de este jueves. Lo más escalofriante es el aullido que se escucha segundos después, similar al de un lobo o algún animal salvaje, que provocó que muchos lo relacionaran con relatos de apariciones o leyendas urbanas de la región.

Vecinos aseguran haber visto luces y sombras moverse entre los pastizales, mientras otros dicen haber escuchado los mismos sonidos en noches anteriores.

Por el momento, no hay una explicación oficial sobre el origen de la figura ni del extraño sonido, pero el video sigue multiplicándose en redes sociales.

