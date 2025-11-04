APB: Recreativo se aseguró el primer puesto del Torneo Clausura

El Bochas cerró la fase regular del segundo certamen de la temporada 2025 de la APB en lo más alto de las posiciones.

Con la disputa de cuatro encuentros comenzó el lunes por la noche la actividad correspondiente a la 13° fecha del Torneo Clausura que organiza la Asociación Paranaense de Básquet (APB). La jornada marca el cierre de la fase regular. Esta instancia determinará el ordenamiento para los cruces de playoffs.

Recreativo celebró una nueva victoria que le garantizó el primer puesto. El Bochas derrotó a Rowing como local con un amplio 90 a 56. De esta manera, el elenco de calle Italia conservó su invicto en el certamen.

Por otro lado, Sionista quedó como escolta al derrotar de visitante a Quique por 78 a 71. Por su parte, Talleres superó en su casa a Paracao por 81 a 63, mientras que Estudiantes venció en el Gigante del Parque a Echagüe por 75 a 64.

Este martes habrá un importante encuentro para definir ubicaciones. Ciclista y Olimpia se verán las caras en el estadio Juan Baglietto, duelo entre dos serios postulantes a pelear la corona.

La fecha se completará el jueves cuando San Martín reciba a Unión de Crespo, que necesita ganar para garantizar su lugar en playoffs.

Programa fecha 13 Torneo Clausura de la APB

Lunes

Rowing 56 – Recreativo 90

Talleres 81 – Paracao 63

Quique 71- Sionista 78

Estudiantes 75 – Echagüe 64

Martes

21.30: Ciclista – Olimpia

Jueves

21.30: San Martin – Unión

Libre: Patronato

El 1 fue para Recreativo

Recreativo 22 (11-0)

Sionista 21 (9-3)

Olimpia 19 (8-3)

Estudiantes 19 (7-5)

Talleres 19 19 (7-5)

Ciclista 18 (8-2)

Quique 18 (6-6)

Paracao 17 (5-7)

Unión 16 (5-6)

Rowing 16 (5-6)

Patronato 14 (2-10)

Echagüe 14 (2-10)

San Martín 12 (1-10)

Como se jugarán los playoffs

Una vez finalizada la fase regular, los ocho mejores clasificados avanzarán a la etapa de playoffs, que se jugará al mejor de tres partidos en las instancias de cuartos de final, semifinal y final. La definición del torneo está prevista para la primera semana de diciembre, coronando al nuevo campeón de la categoría.

Los cruces de cuartos de final serán protagonizados por los elencos que finalicen la fase regular en las siguientes posiciones

1º vs 8º

2º vs 7º

3º vs 6º

4º vs 5º