APB: Sionista ganó con claridad y es único líder del Torneo Clausura

Derrotó 70 a 46 a Estudiantes en el marco de la décima fecha del Torneo Clausura de la APB. También festejaron Ciclista, Paracao y Olimpia.

15 de octubre 2025 · 11:47hs
Con el desarrollo de cuatro encuentros se abrió en la noche del martes la actividad correspondiente a la décima fecha del Torneo Clausura de Primera División que organiza la Asociación Paranaense de Básquet (APB). Sionista ganó en el juego destacado y es único líder del certamen.

El Centro Juventud derrotó en el estadio Moisés Flesler a Estudiantes con un categórico 70 a 46. Con esta victoria los de calle Enrique Carbó manda en soledad en la cima de las posiciones.

APB: cuarto partidos le darán inicio a la 10ª fecha del Torneo Clausura

San Martín y Talleres disputaron un reñido encuentro en el partido que cerró la novena fecha de la APB.

APB: el Torneo Clausura cerró su noveno capítulo

Por otro lado, Ciclista venció con claridad a Talleres por 91 a 54. Por su parte, Paracao derrotó en el Gigante del Sur a Rowing 75 a 65. Mientras que Olimpia fue el único que celebró a domicilio tras derrotar en calle Alsina a Quique 68 a 66.

Como sigue la décima fecha del Torneo Clausura de la APB

El capítulo número 10 continuará este miércoles con dos historias. En el estadio Luis Butta Echagüe recibirá a San Martín. En Crespo Unión enfrentará a Patronato. Ambos juegos comenzarán a las 21.30. Recreativo, por su parte, tendrá jornada de descanso.

Sionista, único líder

Las posiciones del Torneo Clausura de Primera División quedaron de la siguiente manera:

Sionista 18 (8-2)

Recreativo 16 (8-0)

Estudiantes 16 (6-4)

Ciclista 15 (7-1)

Olimpia 15 (6-3)

Quique 14 (5-4)

Paracao 13 (4-5)

Rowing 13 (4-5)

Talleres 13 (4-5)

Unión 11 (3-5)

Patronato 10 (1-8)

Echagüe 9 (1-7)

San Martín 8 (0-8)

Dejanos tu comentario