El MST-FITU cerrará su campaña este jueves en Paraná, con Nadia Burgos al frente, reafirmando su compromiso por una alternativa de y para los trabajadores.

Desde el MST-FITU lista 68 queremos invitarles a nuestro cierre de campaña este jueves 23 a las 18:00 en San Martín y Laprida. Un cierre militante, porque vamos aprovechar hasta el último momento para difundir nuestras propuestas y seguir fortaleciendo una alternativa de y para los trabajadores.

Este domingo se define quiénes van a integrar el nuevo Congreso Nacional, por eso si están cansados de este gobierno ajustador, coimero y estafador, pero saben que las frustaciones del pasado no hay que repetirlas, es hora de fortalecer una alternativa de quienes siempre estamos del mismo lado. Este 26 por los derechos de los trabajadores y jubilados, por el presente y futuro de la juventud, por una vida libre de violencias para las mujeres y disidencias, por una Entre Ríos y un país sin saqueo ni contaminación: ¡Es con la izquierda! Con tu voto llevemos todas nuestras luchas al Congreso.

Nadia Burgos Sofía Sforza Izquierda Elecciones 2025 Legislativas 2 Este 26 de Octubre: ¡Es con la izquierda! Nadia Burgos (der.) y Sofía Sforza.

Nadia Burgos: “Queremos transformar Entre Ríos desde abajo, con la fuerza de los trabajadores”

La dirigente del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) y actual candidata a diputada nacional por Entre Ríos, Nadia Burgos, encabeza la lista del Frente de Izquierda y de los Trabajadores – Unidad (FITU). La acompañan Facundo Scattone, docente universitario y militante socioambiental de Concordia; Ivana Almada, docente de nivel secundario y referente del Partido Obrero; Víctor Romero, jubilado de Nogoyá; y Keili González, trabajadora estatal y referente feminista y disidente.

En diálogo con La Mañana de La Red, Burgos destacó que el espacio busca fortalecer una alternativa política de y para los trabajadores, centrada en la defensa de la soberanía nacional, la igualdad y la participación directa de la ciudadanía. “La izquierda quiere transformar Entre Ríos desde abajo, con la fuerza de quienes todos los días enfrentamos las consecuencias del ajuste y la desigualdad”, expresó.

La candidata remarcó que su propuesta apunta a reformas estructurales que garanticen empleo genuino, educación y salud pública de calidad, y una reforma agraria democrática que devuelva la tierra a quienes la trabajan. “Somos una provincia rica, pero las políticas actuales concentran la tierra y la producción en pocas manos, mientras el pueblo trabajador vive con lo justo. Hay que redistribuir los recursos y recuperar el control sobre lo que producimos”, explicó.

Durante la entrevista, Burgos también abordó temas internacionales, como la situación humanitaria en Gaza, reclamando una postura activa del Estado argentino frente a las grandes potencias. “La política exterior no puede estar subordinada a intereses económicos. Debemos ser solidarios con los pueblos oprimidos y romper con toda forma de sometimiento político o militar”, sostuvo.