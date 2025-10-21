Uno Entre Rios | La Provincia | Paraná

El municipio de Paraná instó a reforzar los controles contra el cáncer de mama

Con talleres y charlas en Plaza Mujeres Entrerrianas, el municipio de Paraná realizó este lunes la actividad central de la campaña “Octubre Rosa”.

21 de octubre 2025 · 19:41hs
El municipio de Paraná instó a reforzar los controles contra el cáncer de mama

El municipio de Paraná instó a reforzar los controles contra el cáncer de mama

En Plaza Mujeres Entrerrianas, el municipio de Paraná realizó la actividad central de “Octubre Rosa” con charlas, talleres, zumba y música, con el objetivo de concientizar sobre la detección temprana del cáncer de mama, promover hábitos saludables y reforzar la prevención. La campaña busca sensibilizar a la comunidad y mejorar el acceso a controles y diagnósticos oportunos.

Profesionales de los centros de salud municipales brindaron charlas informativas, hubo actividades enfocadas en el valor de los hábitos saludables, una clase de zumba y un espectáculo musical. “Se buscó concientizar y visibilizar esta enfermedad que es tan importante y el cáncer más frecuente, además de ser la primera causa de muerte por cáncer en las mujeres. Buscamos difundir que un diagnóstico oportuno mejora las posibilidades de curación y la calidad de vida”, reflexionó la secretaria de Salud Municipal, Claudia Enrique.

El municipio de Paraná impulsa talleres para personas en situación de calle.

El municipio de Paraná impulsa talleres para personas en situación de calle

Darksiders: el tributo a Pink Floyd

Darksiders: el tributo a Pink Floyd llega a Paraná

La funcionaria insistió con la estrategia de prevención: “Cuánto más nos acerquemos al comienzo de la enfermedad, mejores resultados vamos a obtener. La mujer ha tomado conciencia y ha habido una mejora en cuanto al diagnóstico y al tratamiento, que se hace con la mamografía: hoy se puede diagnosticar una lesión antes de que sea palpable”.

El municipio de Paraná instó a reforzar los controles contra el cáncer de mama

Con talleres y charlas, el Municipio instó a reforzar los controles contra el cáncer de mama
El municipio de Paraná instó a reforzar los controles contra el cáncer de mama

El municipio de Paraná instó a reforzar los controles contra el cáncer de mama

Bajo esa misma perspectiva, la subsecretaria de Salud, Miriam Gauna, observó: “En cualquier centro de salud, municipal o provincial, se puede iniciar la atención”.

Diego Elizalde, director del Centro de Salud La Milagrosa, destacó la labor de los profesionales de ginecología y obstetricia. “Son los que intervienen cuando se realiza la evaluación para la detección del cáncer de mama”, explicó.

“La importancia del trabajo del territorio tiene que ver con la sensibilización, con el cuidado de la salud integral”, señaló Blanca Conraut, trabajadora social del Centro de Salud Papa Francisco.

A través de profesionales de la salud se acercó material educativo sobre la enfermedad, charlas sobre el impacto emocional que puede tener el diagnóstico de cáncer de mama y un espacio público para promover la importancia de la actividad física.

Este año, la campaña se centra en el lema “Unidos por lo único”, que resalta la importancia de las historias personales y las necesidades de cada individuo afectado por esta enfermedad, promoviendo un enfoque de atención centrado en la persona.

Paraná cáncer de mama municipio Plaza Mujeres Entrerrianas
Noticias relacionadas
El Campeonato Entrerriano de Selecciones Masculinas U15 se disputó en tres intensas jornadas.

Paraná Rojo se coronó en el Campeonato Entrerriano de Selecciones

Mateo Ottonello Trío

Mateo Ottonello se presentará en Paraná y habló en exclusiva con UNO

El muerto que baila

La obra "El muerto que baila" vuelve a Paraná

suspendieron la funcion de enhumoradisimo en el teatro 3 de febrero

Suspendieron la función de "Enhumoradísimo" en el Teatro 3 de Febrero

Ver comentarios

Lo último

Unión goleó a Defensa y Justicia y quedó segundo en la Zona A del Torneo Clausura

Unión goleó a Defensa y Justicia y quedó segundo en la Zona A del Torneo Clausura

Entre Ríos sale a la cancha en el Campeonato Argentino de Selecciones Sub 19

Entre Ríos sale a la cancha en el Campeonato Argentino de Selecciones Sub 19

El municipio de Paraná instó a reforzar los controles contra el cáncer de mama

El municipio de Paraná instó a reforzar los controles contra el cáncer de mama

Ultimo Momento
Unión goleó a Defensa y Justicia y quedó segundo en la Zona A del Torneo Clausura

Unión goleó a Defensa y Justicia y quedó segundo en la Zona A del Torneo Clausura

Entre Ríos sale a la cancha en el Campeonato Argentino de Selecciones Sub 19

Entre Ríos sale a la cancha en el Campeonato Argentino de Selecciones Sub 19

El municipio de Paraná instó a reforzar los controles contra el cáncer de mama

El municipio de Paraná instó a reforzar los controles contra el cáncer de mama

El municipio de Paraná impulsa talleres para personas en situación de calle

El municipio de Paraná impulsa talleres para personas en situación de calle

Comenzaron las evaluaciones de alfabetización en salas de cinco de toda la provincia

Comenzaron las evaluaciones de alfabetización en salas de cinco de toda la provincia

Policiales
Jazmín González: dictaron prisión domiciliaria para uno de los participantes del tiroteo

Jazmín González: dictaron prisión domiciliaria para uno de los participantes del tiroteo

Homicidio de Jazmín González: secuestraron un arma y el principal acusado está grave

Homicidio de Jazmín González: secuestraron un arma y el principal acusado está grave

Falleció un vecino de Santa Ana que cayó al lago mientras pescaba

Falleció un vecino de Santa Ana que cayó al lago mientras pescaba

Allanamiento por el homicidio de Jazmín González

Allanamiento por el homicidio de Jazmín González

Narcotráfico: secuestran ocho vehículos y drogas en Concepción del Uruguay

Narcotráfico: secuestran ocho vehículos y drogas en Concepción del Uruguay

Ovación
Unión goleó a Defensa y Justicia y quedó segundo en la Zona A del Torneo Clausura

Unión goleó a Defensa y Justicia y quedó segundo en la Zona A del Torneo Clausura

Drogas, alcohol y disculpas a los hinchas de Independiente: Abaldo explicó las polémicas fotos difundidas

Drogas, alcohol y disculpas a los hinchas de Independiente: Abaldo explicó las polémicas fotos difundidas

Cuatro goles en 13 minutos y Arsenal aplastó a Atlético de Madrid

Cuatro goles en 13 minutos y Arsenal aplastó a Atlético de Madrid

Absolvieron a Sebastián Villa en su causa por abuso sexual

Absolvieron a Sebastián Villa en su causa por abuso sexual

APB: con tres partidos se pone en marcha el 11° capítulo

APB: con tres partidos se pone en marcha el 11° capítulo

La provincia
El municipio de Paraná instó a reforzar los controles contra el cáncer de mama

El municipio de Paraná instó a reforzar los controles contra el cáncer de mama

Comenzaron las evaluaciones de alfabetización en salas de cinco de toda la provincia

Comenzaron las evaluaciones de alfabetización en salas de cinco de toda la provincia

Tras las elecciones, no habrá clases el lunes 27 en el turno mañana

Tras las elecciones, no habrá clases el lunes 27 en el turno mañana

Este 26 de Octubre: ¡Es con la izquierda!

Este 26 de Octubre: ¡Es con la izquierda!

Mejoran el proceso de extracción de jugo del fruto de yatay

Mejoran el proceso de extracción de jugo del fruto de yatay

Dejanos tu comentario