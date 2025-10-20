Uno Entre Rios | Ovación | Campeonato Entrerriano

Paraná Rojo se coronó en el Campeonato Entrerriano de Selecciones

Uno de los representantes que tuvo la APB en el Campeonato Entrerriano de Selecciones Masculinas U15 levantó el trofeo tras aplastar en la final a Gualeguaychú.

20 de octubre 2025 · 17:26hs
El Campeonato Entrerriano de Selecciones Masculinas U15 se disputó en tres intensas jornadas.

Paliza Táctica

El Campeonato Entrerriano de Selecciones Masculinas U15 se disputó en tres intensas jornadas.

Con una actuación sobresaliente en la final disputada en el estadio Humberto Pietranera del Club Atlético Olimpia, Paraná Rojo se consagró campeón del Campeonato Entrerriano de Selecciones Masculinas U15 tras golear a Gualeguaychú por 93 a 64 en el partido decisivo.

De esta manera, uno de los representantes que tuvo la Asociación Paranaense de Básquet (APB) en el certamen que se llevó a cabo en la capital provincial levantó el trofeo ante su público.

Los seleccionados de la APB, en la previa del inicio del certamen.

Los equipos de la APB, listos para salir al parqué en el Campeonato Entrerriano

Ferro de San Salvador comanda con autoridad la Conferencia 1 de la Liga Provincial.

Liga Provincial: Ferro, Urquiza y Regatas siguen imparables

El plantel ganador estuvo integrado por Vicente Lorenzón, Lautaro Morande, Santiago Temón, Agustín Lambarri, Victorio Greca, Fantino Wagner, Joaquín Justet, Valentino Forzani, Ignacio Cousillas, Emiliano Morande, Justo Panelli y Juan Ignacio Marti. El director técnico es Diego Noé, el asistente técnico Jorge Cura y el preparador físico Augusto Piffiger.

Posiciones finales del Campeonato Entrerriano en Paraná

Campeón: Paraná Rojo

Subcampeón: Gualeguaychú

Tercero: Concordia

Cuarto: Paraná Blanco

Quinto: Pancho Ramírez

Sexto: Santa Elena

Séptimo: Colón

Octavo: Villaguay

Campeonato Entrerriano Paraná APB Gualeguaychú
