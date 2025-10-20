Con una actuación sobresaliente en la final disputada en el estadio Humberto Pietranera del Club Atlético Olimpia, Paraná Rojo se consagró campeón del Campeonato Entrerriano de Selecciones Masculinas U15 tras golear a Gualeguaychú por 93 a 64 en el partido decisivo.
Paraná Rojo se coronó en el Campeonato Entrerriano de Selecciones
Uno de los representantes que tuvo la APB en el Campeonato Entrerriano de Selecciones Masculinas U15 levantó el trofeo tras aplastar en la final a Gualeguaychú.
De esta manera, uno de los representantes que tuvo la Asociación Paranaense de Básquet (APB) en el certamen que se llevó a cabo en la capital provincial levantó el trofeo ante su público.
El plantel ganador estuvo integrado por Vicente Lorenzón, Lautaro Morande, Santiago Temón, Agustín Lambarri, Victorio Greca, Fantino Wagner, Joaquín Justet, Valentino Forzani, Ignacio Cousillas, Emiliano Morande, Justo Panelli y Juan Ignacio Marti. El director técnico es Diego Noé, el asistente técnico Jorge Cura y el preparador físico Augusto Piffiger.
Posiciones finales del Campeonato Entrerriano en Paraná
Campeón: Paraná Rojo
Subcampeón: Gualeguaychú
Tercero: Concordia
Cuarto: Paraná Blanco
Quinto: Pancho Ramírez
Sexto: Santa Elena
Séptimo: Colón
Octavo: Villaguay