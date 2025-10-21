Uno Entre Rios | Ovación | Atlético de Madrid

Cuatro goles en 13 minutos y Arsenal aplastó a Atlético de Madrid

Los Gunners se impusieron por 4-0 sobre el Colchonero y sigue con puntaje ideal en la fase. El Atlético de Madrid de los argentinos y un partido para el olvido.

21 de octubre 2025 · 18:16hs
Arsenal goleó a Atlético de Madrid.

Arsenal goleó a Atlético de Madrid.

Arsenal fue mucho más que Atlético de Madrid y lo aplastó este martes por 4-0 en el Emirates Stadium por la tercera fecha de la fase de grupos de la UEFA Champions League. Con una ráfaga de cuatro goles en 13 minutos en el complemento, Gabriel Magalhaes, Gabriel Martinelli y Viktor Gyökeres por duplicado decretaron la goleada de los Gunners sobre el Colchonero de Diego Simeone, que tuvo a Julián Álvarez, Giuliano Simeone y Nicolás González como titulares y el ingreso de Thiago Almada en el segundo tiempo.

Golazo de Lautaro Martínez en la goleada de Inter por Champions League

Lautaro Martínez se anotó en el goleada 4-0 de Inter sobre Union Saint-Gilloise en el marco de la tercera fecha de la Champions League, una sensacional definición dentro del área que logró cambiar por el 2-0 en Bruselas.

Drogas, alcohol y disculpas a los hinchas de Independiente: Abaldo explicó las polémicas fotos difundidas.

Drogas, alcohol y disculpas a los hinchas de Independiente: Abaldo explicó las polémicas fotos difundidas

Absolvieron a Sebastián Villa en su causa por abuso sexual.

Absolvieron a Sebastián Villa en su causa por abuso sexual

Atlético de Madrid Arsenal Colchonero
Noticias relacionadas
Recreativo intentará recuperar el liderazgo del torneo de la APB.

APB: con tres partidos se pone en marcha el 11° capítulo

Concepción del Uruguay: chicos de Gimnasia buscan apoyo para viajar al Nacional.

Concepción del Uruguay: chicos de Gimnasia buscan apoyo para viajar al Nacional

Patronato tendrá una importante renovación en su plantel.

La base de Patronato modelo 2026

Hamilton salió a bancar a Colapinto tras la polémica en Alpine.

Hamilton salió a bancar a Colapinto tras la polémica en Alpine

Ver comentarios

Lo último

Este 26 de Octubre: ¡Es con la izquierda!

Este 26 de Octubre: ¡Es con la izquierda!

Drogas, alcohol y disculpas a los hinchas de Independiente: Abaldo explicó las polémicas fotos difundidas

Drogas, alcohol y disculpas a los hinchas de Independiente: Abaldo explicó las polémicas fotos difundidas

Cuatro goles en 13 minutos y Arsenal aplastó a Atlético de Madrid

Cuatro goles en 13 minutos y Arsenal aplastó a Atlético de Madrid

Ultimo Momento
Este 26 de Octubre: ¡Es con la izquierda!

Este 26 de Octubre: ¡Es con la izquierda!

Drogas, alcohol y disculpas a los hinchas de Independiente: Abaldo explicó las polémicas fotos difundidas

Drogas, alcohol y disculpas a los hinchas de Independiente: Abaldo explicó las polémicas fotos difundidas

Cuatro goles en 13 minutos y Arsenal aplastó a Atlético de Madrid

Cuatro goles en 13 minutos y Arsenal aplastó a Atlético de Madrid

Absolvieron a Sebastián Villa en su causa por abuso sexual

Absolvieron a Sebastián Villa en su causa por abuso sexual

Mejoran el proceso de extracción de jugo del fruto de yatay

Mejoran el proceso de extracción de jugo del fruto de yatay

Policiales
Jazmín González: dictaron prisión domiciliaria para uno de los participantes del tiroteo

Jazmín González: dictaron prisión domiciliaria para uno de los participantes del tiroteo

Homicidio de Jazmín González: secuestraron un arma y el principal acusado está grave

Homicidio de Jazmín González: secuestraron un arma y el principal acusado está grave

Falleció un vecino de Santa Ana que cayó al lago mientras pescaba

Falleció un vecino de Santa Ana que cayó al lago mientras pescaba

Allanamiento por el homicidio de Jazmín González

Allanamiento por el homicidio de Jazmín González

Narcotráfico: secuestran ocho vehículos y drogas en Concepción del Uruguay

Narcotráfico: secuestran ocho vehículos y drogas en Concepción del Uruguay

Ovación
Drogas, alcohol y disculpas a los hinchas de Independiente: Abaldo explicó las polémicas fotos difundidas

Drogas, alcohol y disculpas a los hinchas de Independiente: Abaldo explicó las polémicas fotos difundidas

Cuatro goles en 13 minutos y Arsenal aplastó a Atlético de Madrid

Cuatro goles en 13 minutos y Arsenal aplastó a Atlético de Madrid

Absolvieron a Sebastián Villa en su causa por abuso sexual

Absolvieron a Sebastián Villa en su causa por abuso sexual

APB: con tres partidos se pone en marcha el 11° capítulo

APB: con tres partidos se pone en marcha el 11° capítulo

Concepción del Uruguay: chicos de Gimnasia buscan apoyo para viajar al Nacional

Concepción del Uruguay: chicos de Gimnasia buscan apoyo para viajar al Nacional

La provincia
Este 26 de Octubre: ¡Es con la izquierda!

Este 26 de Octubre: ¡Es con la izquierda!

Mejoran el proceso de extracción de jugo del fruto de yatay

Mejoran el proceso de extracción de jugo del fruto de yatay

Confirman cuándo será el primer vuelo de pasajeros entre Concordia y Buenos Aires

Confirman cuándo será el primer vuelo de pasajeros entre Concordia y Buenos Aires

El Gobierno prevé un 30% de ausentismo y apuesta a ganar en Entre Ríos y otras provincias

El Gobierno prevé un 30% de ausentismo y apuesta a ganar en Entre Ríos y otras provincias

Sueño cumplido: Ignacio Müller se convirtió en el primer egresado universitario de su familia

Sueño cumplido: Ignacio Müller se convirtió en el primer egresado universitario de su familia

Dejanos tu comentario