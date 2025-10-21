Cuatro goles en 13 minutos y Arsenal aplastó a Atlético de Madrid

Los Gunners se impusieron por 4-0 sobre el Colchonero y sigue con puntaje ideal en la fase. El Atlético de Madrid de los argentinos y un partido para el olvido.

Arsenal fue mucho más que Atlético de Madrid y lo aplastó este martes por 4-0 en el Emirates Stadium por la tercera fecha de la fase de grupos de la UEFA Champions League. Con una ráfaga de cuatro goles en 13 minutos en el complemento, Gabriel Magalhaes, Gabriel Martinelli y Viktor Gyökeres por duplicado decretaron la goleada de los Gunners sobre el Colchonero de Diego Simeone, que tuvo a Julián Álvarez, Giuliano Simeone y Nicolás González como titulares y el ingreso de Thiago Almada en el segundo tiempo.