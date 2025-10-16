Uno Entre Rios | Ovación | APB

Los equipos de la APB, listos para salir al parqué en el Campeonato Entrerriano

Paraná Rojo y Paraná Blanco serán los representantes de la APB en el certamen de Selecciones U15 que se disputará entre el viernes y el domingo.

Víctor Ludi

Por Víctor Ludi

16 de octubre 2025 · 10:34hs
Los seleccionados de la APB

Prensa APB

Los seleccionados de la APB, en la previa del inicio del certamen.
Paraná Rojo competirá en el Grupo A contra Santa Elena

Prensa APB

Paraná Rojo competirá en el Grupo A contra Santa Elena, Concordia y Villaguay.
Paraná Blanco integrará el Grupo B junto a Colón

Prensa APB

Paraná Blanco integrará el Grupo B junto a Colón, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú.

El viernes se abrirá el telón del Campeonato Entrerriano de Selecciones U15 de básquet, que se disputará en Paraná hasta el domingo en los estadios de Echagüe, Quique, Talleres, Olimpia y Recreativo. El certamen, que contará con ocho equipos, es organizado por la Asociación Paranaense de Básquet (APB) y la Federación de Básquet de Entre Ríos (FBER).

La novedad para este campeonato será que el combinado anfitrión presentará dos equipos. En el Grupo A actuarán Paraná Rojo, Santa Elena, Concordia y Villaguay; mientras que en el Gruopo B participarán Paraná Blanco, Colón, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú.

Los representantes de la APB

Paraná Rojo
Paraná Rojo competirá en el Grupo A contra Santa Elena, Concordia y Villaguay.

Paraná Rojo competirá en el Grupo A contra Santa Elena, Concordia y Villaguay.

Paraná Rojo estará integrado por Vicente Lorenzón, Lautaro Morande, Santiago Temón, Agustín Lambarri, Victorio Greca, Fantino Wagner, Joaquín Justet, Valentino Forzani, Ignacio Cousillas, Emiliano Morande, Justo Panelli y Juan Ignacio Marti. El director técnico es Diego Noé, el asistente técnico Jorge Cura y el preparador físico Augusto Piffiger.

Paraná Blanco
Paraná Blanco integrará el Grupo B junto a Colón, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú.

Paraná Blanco integrará el Grupo B junto a Colón, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú.

Mientras que a Paraná Blanco lo compondrán Mateo Pérez, Ramiro Palacios, Jeremías Rodríguez, Santiago Sauer, Eliel Godoy, Gael Díaz, Juan Bertellotti, Oliverio Galperín, Enzo Almada, Santiago Brandolín, Manuel Agasse y Juan Bria. El director técnico es Thomas Maidana, el asistente técnico Guido Tignani y el preparador físico Andrés Rodríguez.

El fixture del Campeonato Entrerriano de Selecciones U15

Selecciones APB
Los seleccionados de la APB, en la previa del inicio del certamen.

Los seleccionados de la APB, en la previa del inicio del certamen.

Los partidos del viernes serán: a las 17.30, Villaguay-Concordia (en Echagüe) y Paraná Blanco-Colón (Olimpia). A las 19.30, en el estadio Luis Butta, se realizará la ceremonia inaugural y luego continuará la programación. A las 20.30, Paraná Rojo-Santa Elena (Echagüe) y Concepción del Uruguay-Gualeguaychú (Olimpia).

El sábado proseguirá el torneo. A las 10 se medirán Concordia-Santa Elena (Olimpia) y Paraná Blanco-Uruguay (Quique); a las 12, Paraná Rojo-Villaguay (Olimpia) y Gualeguaychú-Colón (Quique); a las 18, Santa Elena-Villaguay (Talleres) y Paraná Blanco-Gualeguaychú (Olimpia); y a las 20, Concepción del Uruguay-Colón (Olimpia) y Paraná Rojo-Concordia (Talleres).

El domingo, a las 10, jugarán las semifinales el primero del Grupo A y el segundo del Grupo B (Recreativo) y primero del Grupo B con el segundo del Grupo A (Olimpia).

A las 12 se jugarán los partidos por el séptimo y octavo puesto entre los peores de cada grupo (en Recreativo); y por el quinto y sexto puesto entre los dos terceros de cada zona (Olimpia).

El encuentro por el tercer y cuarto puesto será a las 16 en Olimpia y la final a las 18, también en el estadio del CAO.

La entrega de distinciones y la ceremonia de cierre de la competencia se realizará desde las 20, para concluir con las actividades en Paraná.

Por la Liga Provincial

Con la disputa de un partido, este jueves se abrirá la 12ª fecha del certamen organizado por la FBER. En la capital provincial, Olimpia recibirá a Parque de Villaguay, por la conferencia 1. El encuentro se disputará desde las 21.30, en el estadio Humberto Pietranera de la entidad Azulgrana, con el arbitraje de Giorello y Páez.

